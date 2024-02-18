英超｜夏蘭特9次叩關「食白果」　累曼城僅逼和車路士跌落第3　阿仙奴派5蛋升次席 (19:03)

艾寧夏蘭特早前因傷缺席曼城各項賽事共10場比賽，至上月尾才在英超主場挫般尼時復出，但此役賽前連同歐聯披甲4次，只曾作客勝愛華頓中梅開二度。他此仗在12分鐘頭槌攻門皮球越楣而出，未能打開紀錄，並被車路士的倒戈翼鋒史達寧在42分鐘扣過前隊友基爾獲加妙射彎入領前上半場。

夏蘭特其後在61和65分鐘射門均被封阻，更在78分鐘禁區內無人看管下勁頂高出，但球隊終仍憑中場洛迪卡斯簡迪在83分鐘，射門「省」中敵衛杜利奧查洛巴令皮球改變方向入網而險拾1分，並將近15個月各賽事主場不敗增至34場。總計曼城此仗31次攻門僅5次中框，主帥哥迪奧拿以「己隊上半場表現不太好，下半場卻很出色」來總結麾下的表現，又回應首次在曼城九度攻門零斬獲的夏蘭特的情况道：「有這麼多的射門是好事，他下次會有入球。我以前也是球員，11年只入11球，平均1季1球。這就是足球，球員都是凡人。」

車路士領隊普捷天奴在今季英超兩度領軍打和曼城，賽後憧憬自己可在英格蘭球壇首奪錦標，他說：「我認為曼城是當今最佳球隊，但此役展示了球隊進步不少，所以下周日在英格蘭聯賽盃決賽，與相信是當今最第2優秀的球隊利物浦時，我認為贏波的信念是最重要的。」

另外，阿仙奴藉馬田奧迪加特拔頭籌，布卡約沙卡梅開二度，加上李安度杜沙特及夏維斯建功，作客向般尼派5蛋，賽後25戰得55分，分別續落後落後利物浦兩分，而阿士東維拉作客以2：1挫富咸後得49分，以兩分反壓主場以1：2負狼隊的熱刺，升上第4。韋斯咸在曼城借將中場加雲菲臘斯在71分鐘「兩黃一紅」下，作客以0：2受挫諾定咸森林，各賽事不勝增至8場，領隊莫耶斯備受壓力。

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