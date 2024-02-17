英超｜沙拿復出傳射居功　利物浦作客輕取賓福特續居首　3將傷出添憂 (22:30)

踏入2024年後僅曾不敵阿仙奴的利物浦，在上輪聯賽亦極速反彈在主場輕取般尼，昨晚征戰須為護級而戰的賓福特，有為埃及隊戰畢非洲國家盃後並傷癒的鋒將穆罕默德沙拿復出先列後備，但仍有門將艾利臣比加及後衛阿歷山大阿諾特等7將因傷缺陣。

利物浦是役雖在34分鐘有居迪斯鍾斯傷出，但1分鐘後藉反擊機會，由迪亞高祖達頭槌妙傳予前線拍檔達雲紐尼斯，後者單刀直入再笠射破網先開紀錄。9分鐘後祖達被對手弄傷左膝退下火線，由沙拿入替。禍不單行的是，紐尼斯於換邊後隨即拉傷，令紅軍共有3將「掛彩」。不過球隊及後有沙拿先於55分鐘助攻予阿歷斯麥阿里士打拉開比數，再於68分鐘力壓對手乖巧射入，連同加普在86分鐘錦上添花，終助利物浦作客以4：1擊敗有前鋒艾雲東尼「破蛋」的賓福特，25戰得57分續居首。

至於早前宣布將在今夏告別紅軍的主帥高普，賽前則罕有評論盛傳有機會接掌其帥位的名宿沙比阿朗素，「沙比現於利華古遜有很亮麗的領軍表現，過去也是出色的球員，這對其教練生涯可謂事半功倍，我相信他未來將是偉大的教頭，就像安察洛堤、哥迪奧拿及摩連奴一樣」。

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