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本地｜傑運選舉公布候選名單　杭州亞運金牌得主悉數列席　楊倩玉暗示未言休 (19:36)

中國香港體育協會暨奧林匹克委員會今午（17日）假奧海城舉行記者會，公布「國泰 2023年度香港傑出運動員選舉」候選名單，杭州亞運金牌得主悉數入選，當中單車隊的楊倩玉亦有現身拉票，她直言在亞運後一直養傷，並發現自己十分熱愛這項運動，「我好像真的很喜歡踩單車，有點放不下」。

被喻為「體壇奧斯卡」的香港傑出運動員選舉，今屆共設4個組別的獎項，包括：香港傑出男、女運動員、最佳運動組合及最佳運動隊伍；其中傑出男、女運動員分別會誕生最多5名得獎者，當中得票最高的兩人將分別成為星中之星。至於最佳運動組合的得獎者共3組，最佳運動隊伍則會有一隊獲獎。公眾投票期為即日起至3月17日，選舉結果將於4月24日在香港會議展覽中心舉行的頒獎典禮揭曉。

香港運動員在去年表現出色，當中在杭州亞運會勇奪8金、16銀、29銅共53面獎牌；男子花劍個人賽金牌得主張家朗，以及自由泳雙金「女飛魚」何詩蓓，被視為「星中之星」的大熱門，或有機會連續3屆奪此榮譽；兩人各自所屬的男子花劍隊和亞運游泳接力隊，亦會角逐最佳組合。至於香港男子七人欖球代表隊和港足，料於最佳運動隊伍競爭激烈。

為香港史上首面亞運女子公路賽金牌的楊倩玉，生涯首次獲提名候選傑出女運動員，有望成為繼洪松蔭、王史提芬、黃金寶及李慧詩後，成為單車隊獲獎第5人。她在2017年曾獲選為最具潛質運動員，也笑言若當選「十傑」是種肯定，「當運動員辛苦這麼久，只要能選上就是已經很開心的一件事情，多年的努力換來成果」。

楊倩玉在亞運後一直休養，即使間中有跑步和踩單車，但仍受膝蓋傷患問題困擾。不過，她坦言依然熱愛單車，「在這幾個月，我覺得自己好像真的很喜歡踩單車，因為我每天踩120、130公里，雖然心臟和腿也會很難受，但是我還是很喜歡，好像有點放不下」。場地單車港隊仍為巴黎奧運資格努力，楊倩玉直言未能趕及復出，與李思穎同為麥迪遜賽入場券努力，但她下月仍會返港觀看國家盃支持隊友。

至於在亞運男子雙人單槳艇奪金的林新棟／王瑋駿，連續兩屆獲提名為最佳組合，兩人笑言今次信心較大，「上年獲提名時，我們拿的是亞洲賽金牌，而今次是亞運金牌，比賽級別上高一點、成績較好，我們的信心大都會大一點」。

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