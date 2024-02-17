NBA｜謝倫隊新秀對抗賽封王　溜馬小將馬佛連膺MVP　卡達比立斯入圍本年度名人堂候選 (17:00)

NBA新秀對抗賽分開4支球隊角逐，準決賽先取40分者勝，晉級後於決賽先取25分者奪冠。今屆4支球隊分別為由應屆選秀狀元雲班耶馬領銜的保羅隊、上屆選秀狀元班基路帶領的達美卡隊、有新星賀格倫及馬佛連助陣的謝倫隊，以及由效力發展聯盟（G League）的小將所組成的迪列夫隊。

謝倫隊首仗有坐擁主場之利的馬佛連發威，獨取全場最高18分，助球隊以40：35力克達美卡隊率先晉級。另一場準決賽則由迪列夫隊爆冷以41：36淘汰保羅隊過關。最終決賽謝倫隊在全軍投射命中率達66.7%下，終以26：13輕取迪列夫隊封王，場均攻入11分的馬佛連則獲膺賽事MVP。

同日舉行的名人賽則由沙朗隊憑NFL球星米曹柏辛斯貢獻37分及16個籃板的「雙雙」表現，領衙以100：91擊敗史堤芬隊。

至於全明星賽周末明早上演，其中三分賽將有密爾沃基公鹿球星李拿特力爭衛冕；而入樽賽則有今屆轉戰發展聯盟的麥隆力爭兩連霸。

另外，籃球名人堂今公布本年度候選名單，其中「飛人」卡達、比立斯及米高古柏等NBA名宿入圍。

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