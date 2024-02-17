港超｜大埔新東打吡血洗北區　盧卡斯比迪高連續4戰建功　英名宿占士現身南區對東方 (18:30)

兩軍去年9月底曾在高級組銀牌首圈碰頭，當時雙方激戰120分鐘賽和1：1，大埔互射12碼贏4：3晉級。大埔前場組合盧卡斯及比迪高自上月來投後銳不可當，兩人各賽事上陣3場均獲進帳，分別斬獲6球及4球。然而兩人此戰上半場受北區後防牽制，埋門機會欠奉。大埔在40分鐘乘有加比爾回傳犯錯，幸門將謝家榮用臉部擋住敵軍中場肯迪單刀，回身再托走羅曉聰笠射保不失。45分鐘，大埔憑李家豪右路傳中，北區門將林駿杰拍出不遠，讓陳肇鈞在門前「執雞」，半場以1：0領先。

北區換邊後不足半分鐘後迎來另一沉重打擊，中堅柏度情急拉跌單刀在即的盧卡斯，被球證直接拔紅驅逐。比迪高在緊接的罰球機會妙射彎入，助大埔拉開兩球優勢。該名曾效力德甲賀芬咸的29歲中場，及後續發揮「死球專家」本色，於59及63分鐘同在右路開出罰球造成門前混戰，造就兩名「森巴兵」隊友加比爾及馬高斯山度士近射得手。「綠戰士」於補時階段，再有盧卡斯接應鍾偉強橫傳輕鬆射入空門，鎖定5：0勝局，賽後8戰18分續居第3。

大埔在盧卡斯及比迪高來投後，兩人在球隊近4仗攻入的19球中，包辦其中12球。主教練李志堅賽後亦大讚比迪高的表現，「找球員最重要是適合自己，我們需要一名中路能派牌的球員。他跟盧卡斯的加入，的確幫到球隊很多」。對於爭標形勢，「堅Sir」則認為言之尚早，「一場一場踢吧，今季的希望是重組，未來的日子才是重要」。

北區聯賽4場不勝，球隊上下賽後在場邊圍圈檢討，神情凝重。主教練梁志榮則不滿麾下場上態度，如未完場先言棄，「防守表現不主動，很多球都是擋出後被對手『執雞』，為何總是出現這些情况？可能球員以前的足球生涯，輸7、8球都不外如是。作為職業球員，你有出糧、打份工，也要負自己責任，一日未完場都不可放棄。即使10人應戰，如果沒放棄，相信不會輸5球，可能維持0：1，甚至有能力追和」。

同一時間另一仗，冠忠南區在香港仔運動場迎戰東方，有周三出戰賀歲盃的英格蘭前國門占士應客隊邀請當座上客；東方在3名球員停賽缺陣，終以1：1逼和南區。