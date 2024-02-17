游泳｜何詩蓓長池世界賽100自僅負摘銀　今屆個人賽包攬1金1銀1銅 (00:09)

何詩蓓日前在非主項的100米蛙泳破港續摘銅，隨後於強項200米自由泳游出1分54.89秒，首膺長池世界冠軍，成為港隊歷來第一人。這名26歲亞洲紀錄保持者轉戰女子100米自由泳延續勇態，初賽先游出53.70秒，準決賽再以52.92秒、總成績僅慢荷蘭隊泳手史甸貝根0.39秒，以次名躋身決賽。

何詩蓓今晨在100米決賽盡展強勢，甫起步即取得領先，並以24.87秒首名轉身；惟何詩蓓後勁不繼，末段遭史甸貝根反超前並以個人最佳成績52.26秒奪冠，何詩蓓僅慢0.3秒飲恨摘銀，以1金、1銀、1銅完成今屆長池世界賽的個人項目。

何詩蓓在賽後直言，早已預計這場決賽會競爭激烈，其部署是在頭半程游得較快，而自己亦執行不錯，只是最後體力不繼。不過，她亦表示巴黎奧運才是最終目標，「現在距離巴黎奧運還有數個月，我們會好好檢討，再參加一些比賽作微調，為奧運做好準備」。

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