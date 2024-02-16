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足球｜韓國足總怒炒奇連士文　指未能展示領軍國家隊能力　傳洪明甫將暫時領軍 (17:55)

早前領軍韓國隊在亞洲盃戰至4強止步的德國籍名帥奇連士文，今午（16日）在社交網站暗示離隊後約1小時，韓國足總便正式宣布，以「未能展現出我們所期望的國家隊教練的領導能力」為由，宣布辭退這名昔日球員時代被灌以綽號「金色轟炸機」的59歲德國隊名宿。

韓國隊上周二在亞洲盃4強意外以0：2不敵排名比自己低64位的約旦隊，賽後傳言執教1年的奇連士文已帥位不穩，而在韓國足總國家隊委員會諮詢機構昨建議更換教練後，奇連士文今午在韓國足總正式宣布開除他前約1小時前，在社交網站Instagram向韓國隊職球員和球迷表達了「誠摯的謝意」，又指「非常感謝大家的支持，讓球隊晉身亞洲盃4強，並在過去1年裏度過一段令人難以置信的旅程，我們在準決賽之前連續13仗未嘗落敗」。

韓國足總會長鄭夢奎則說：「奇連士文未能展現出我們所期望國家隊教練的領導能力，包括可提升球隊競爭能力的比賽管理、球員管理和工作態度。」奇連士文在亞洲盃期間的表現亦備受韓國輿論詬病，包括即使球隊表現不濟仍不時面露笑容，又被質疑4強戰前，他在國腳之間發生爭執，以及最終導致隊長孫興慜手指甩骹事件中所扮演的角色；此外，他上任以來不時在其居處洛杉磯「遙控」工作，以及未親身到各地視察及提拔球員均成為「罪證」。

據報提早兩年半離開韓國隊的奇連士文可獲賠償賠償70億韓元（約4100萬港元）。另據《韓聯社》昨報道，曾在2013至14年間曾執教「太極虎」、現為韓職球隊蔚山現代主帥的54歲韓國前國腳洪明甫，會是其中一個被考慮暫時領軍的人選。下場國際賽是在下月21日在2026年世界盃亞洲區外圍賽主場迎戰泰國隊。

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