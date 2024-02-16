足球｜美斯正選上陣60分鐘迎兒時母會紐維爾舊生　國際邁阿密季前最後熱身賽言和 (17:01)

國際邁阿密本月初訪港踢表演賽時因美斯未有落場掀風波，相隔約半個月後這名36歲阿根廷球王今在球隊主場迎戰其兒時青年軍母會的紐維爾舊生，連同兩名巴塞隆拿前隊友蘇亞雷斯及佐迪艾巴一起以正選姿態披甲，而布斯基斯則因上仗鬥神戶勝利船時受傷而避戰。

結果美斯與「阿蘇」均上陣60分鐘後被換出，而邁阿密戰至64分鐘由前鋒波捷倫先開紀錄，但被紐維爾舊生中場法蘭高戴亞斯於83分鐘扳平，在不設加時或互射12碼環節下，雙方最終踢成1：1。賽後邁阿密主帥馬天奴被問到美斯的傷勢時表示：「他已完全康復，我們一步一步慢慢讓他恢復，務求令他可以最佳狀態迎接新季。」而他又坦言今次季前賽之旅並不完美，皆因持續有主力輪流因傷未能同時上陣，但對於下周四早上展開的美職新球季仍抱「很大期望」。

至於37歲的烏拉圭隊名將蘇亞雷斯，賽後則表明邁阿密將是他球員生涯最後一支效力的球會，「這是我球員生涯最後一站了，未來我希望享受生活」。

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