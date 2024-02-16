明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

足球｜美斯正選上陣60分鐘迎兒時母會紐維爾舊生　國際邁阿密季前最後熱身賽言和 (17:01)

美職球會國際邁阿密今早（16日）於主場出戰季前最後一場熱身賽，面對陣中球王美斯兒時青年軍母會的阿根廷甲組球隊紐維爾舊生，結果雙方各一言和，美斯亦自上月底友賽希拉爾後復任正選，上陣了60分鐘。賽後主帥馬天奴稱對方已完全康復，為新球季做好準備。

國際邁阿密本月初訪港踢表演賽時因美斯未有落場掀風波，相隔約半個月後這名36歲阿根廷球王今在球隊主場迎戰其兒時青年軍母會的紐維爾舊生，連同兩名巴塞隆拿前隊友蘇亞雷斯及佐迪艾巴一起以正選姿態披甲，而布斯基斯則因上仗鬥神戶勝利船時受傷而避戰。

結果美斯與「阿蘇」均上陣60分鐘後被換出，而邁阿密戰至64分鐘由前鋒波捷倫先開紀錄，但被紐維爾舊生中場法蘭高戴亞斯於83分鐘扳平，在不設加時或互射12碼環節下，雙方最終踢成1：1。賽後邁阿密主帥馬天奴被問到美斯的傷勢時表示：「他已完全康復，我們一步一步慢慢讓他恢復，務求令他可以最佳狀態迎接新季。」而他又坦言今次季前賽之旅並不完美，皆因持續有主力輪流因傷未能同時上陣，但對於下周四早上展開的美職新球季仍抱「很大期望」。

至於37歲的烏拉圭隊名將蘇亞雷斯，賽後則表明邁阿密將是他球員生涯最後一支效力的球會，「這是我球員生涯最後一站了，未來我希望享受生活」。

其他報道：游泳｜何甄陶50自初賽破港績 偕張心悅躋身準決賽

其他報道：游泳｜何詩蓓長池世界賽100自輕鬆闖決賽　明晨爭第二金

其他報道：桌球｜傅家俊威爾斯賽16強止步　仍寫近4年排名賽最佳戰績

其他報道：羽毛球｜盧善恩僅負仙杜胡　港隊直落3場不敵印度隊　亞團賽8強止步

相關字詞﹕編輯推介 體育 足球 美職 國際邁阿密 美斯 蘇亞雷斯 紐維爾舊生

上 / 下一篇新聞