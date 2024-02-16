游泳｜何甄陶50自初賽破港績　偕張心悅躋身準決賽 (16:28)

何甄陶在男子50米自由泳初賽排第12組出場，他以21.83秒次名觸池，慢澳洲隊好手麥伊禾0.7秒，但仍順利將自己保持的香港紀錄推快0.03秒，並以總成績第5躋身準決賽。

這名港隊「飛魚」在明晨零時40分展開的準決賽再度亮相，力爭殺入決賽。值得一提的是，何甄陶去年香港長池計時賽游出21.86秒達巴黎奧運A標（21.96秒），連續兩屆以A標取得奧運資格。

另一已奪巴黎奧運入場券的港將張心悅，在女子200米背泳初賽游出2分13.11秒，以小組第6、總成績第15晉級明晨零時20分展開的準決賽，生涯首戰長池世界賽即躋身準決賽。至於譚凱琳在女子50米蝶泳初賽則以27.09秒排總成績第27，無緣晉級。

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