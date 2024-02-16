游泳｜何詩蓓長池世界賽100自輕鬆闖決賽　明晨爭第二金 (01:30)

香港「女飛魚」何詩蓓（Siobhan）今晨（16日）在卡塔爾多哈舉行的世界長池游泳錦標賽再傳來好消息，她在100米自由泳準決賽游出52.92秒，以總成績第2名殺入明晨（17日）零時02分的決賽，有望繼強項200米自由泳後再膺世界冠軍。
何詩蓓日前在非主項的100米蛙泳破港續摘銅，昨於強項200米自由泳游出1分54.89秒，首膺長池世界冠軍，成為港隊歷來第一人。這名26歲亞洲紀錄保持者轉戰女子100米自由泳延續強勢，初賽先游出53.70秒，僅次於澳洲隊的積克及荷蘭隊的史甸貝根，以總排名第3名出線。
及至準決賽，在第2組登場的何詩蓓表現游刃有餘，她在頭25米已取得領先，並以25.12秒率先轉身；她在後半程繼續領放，終以52.92秒首名觸池，距離其個人最佳成績差0.9秒；其總成績僅慢荷蘭隊泳手史甸貝根0.39秒，以次名躋身明晨零時02分的決賽，力爭第3度踏上頒獎台，成為雙料冠軍。
港隊新晉蛙王趙浩俊在男子200米蛙泳初賽游出2分11.98秒，總成績排第11晉級，但他在準決賽以2分12.14秒排總成績第14止步。港隊在今午多線出擊，17歲新星張心悅在下午3時04分的女子200米背泳初賽登場，何甄陶緊接在3時半出戰強項男子50米自由泳初賽，譚凱琳則於3時46分角逐女子50米蝶泳初賽。
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