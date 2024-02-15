網球｜黃澤林苦戰近兩小時不敵主場球手　ATP印度挑戰賽16強止步 (22:50)

黃澤林月初領港隊在台維斯盃世界2組附加賽擊敗津巴布韋隊，成功護級後，一直留港備戰ATP班加羅爾站挑戰賽。這名19歲港將日前雙線出擊，先在單打32強激戰近1.5小時，以直落兩盤6：4、7：6（7：5）擊退比利時籍對手晉級；惟他伙韓籍拍檔洪晟贊出戰男雙16強，則以盤數1：2不敵日菲跨國組合出局。

世界排名244的黃澤林休息一日後，在男單16強硬撼世界排名98的「印度一哥」拿加爾。港將在首盤較慢熱，接發表現未如理想兼失掉兩個發球局，以2：6先輸一盤。次盤黃澤林及時調整，率先打破對手發球局，惟早前在澳網曾戰至次圈的拿加爾隨即還以顏色，Coleman隨後錯失8次破發機會，終以5：7敗陣，直落兩盤告負。

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