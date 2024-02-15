亞冠｜C朗千場球會賽里程碑入奠勝球　領艾納斯16強作客先勝對手 (17:43)

艾納斯與艾費哈在亞冠16強上演「沙特內訌」，在首回合先作客的艾納斯是役有球星C朗迎來個人職業生涯球會賽第1000場里程碑。這名39歲前鋒續老而彌堅，頭頂腳踢多次威脅敵軍大門，並終在81分鐘在禁區頂與隊友波索域小組互傳入楔後，快腳篤射死角入網，助球隊以1球小勝先拔頭籌，下周四凌晨將返主場再戰爭晉級。

對於在千場球會賽射入奠勝球，C朗歸功於全隊的合作精神，他表示：「己隊勝在有出色的團隊合作精神，這入球便是得益於良好的組織。目前全隊都踢出了教練希望我們踢出來的足球，此前因亞洲盃而令聯賽（沙特聯）暫停了一段時間，希望我們藉着這場勝仗可盡快重拾佳態，在各條戰線爭取錦標。」而艾納斯主帥路爾斯卡斯特羅賽後亦滿意麾下發揮，「在近期缺乏正式比賽下，我們仍能在此仗交出理想表現，控制戰局並贏下比賽，這並不容易」。

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