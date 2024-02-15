歐聯｜李康仁為韓足內訌事件道歉　缺陣無阻PSG挫皇蘇16強拔頭籌 (16:00)

今季漸入佳境的法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG），今晨（15日）在歐聯16強首回合主場2：0擊敗西甲的皇家蘇斯達先下一城，各項賽事連續17場不敗。惟陣中韓國鋒將李康仁則被傳媒揭露征戰亞洲盃期間因打乒乓球與隊長孫興慜起齟齬，導致對方手指甩骹。李康仁賽前雖已公開道歉，但仍未列入PSG對皇蘇的大軍名單。
據多間英國傳媒報道，韓國隊早前亞洲盃在4強以0：2不敵約旦隊前曾出現內訌風波，主角之一正是李康仁。他在球隊晚餐後迅速離席與其他隊友去打乒乓球，惟此舉令向來視聚餐為重要場合的「老大哥」孫興慜不滿，有傳雙方初則口角繼而動武，孫興慜因而手指甩骹，報道亦指孫興慜在約旦一戰，以至上周返回熱刺出戰白禮頓一役，手部須包紮後方能作賽。
令內訌風波進一步發酵的導火線，是韓國足總發言人證實李康仁與孫興慜的「乒乓風波」真有其事，有傳韓國隊教練奇連士文當時在場並目擊事件經過，及後有資深韓國隊成員要求將李康仁逐出國家隊卻不得要領，最後李康仁也在對約旦一戰正選上陣。同時，亦有評論認為是次韓國隊內的「乒乓風波」是韓足總有意公開，以轉移球迷對韓軍亞洲盃表現欠佳，最終4強出局的不滿情緒。
無論如何，「乒乓風波」後成為韓國球迷眾矢之的李康仁，已在其社交媒體公開向韓國隊球迷及隊友致歉，「我的行為舉止令所有支持韓國隊的球迷失望，理應為自己的態度欠佳而道歉。事實上，我應該聽從國家隊內更資深的隊友意見，繼續努力支持前輩，以成為更好的球員、更好的人」。惟據法國《巴黎人報》透露，李康仁返回巴黎後或受是次風波困擾，因此球會亦聲稱他「因病未有列入比賽名單」。
雖然沒有李康仁在陣，PSG在迎戰皇家蘇斯達一仗，仍有小休後復出的前線殺手基利安麥巴比下半場58分鐘藉角球戰術近門先開紀錄，並成為歐聯史上首名連續10場主場賽事都有「士哥」的球員。其後麥巴比的前線拍檔，年僅21歲的小將巴高拿70分鐘再建一功，助巴黎聖日耳門鎖定2：0勝局。賽後主教練安歷基直言，球隊上、下半場演出可謂判若兩隊：「上半場簡直是一場噩夢。如果你告訴我最後我們能以兩球取勝，我甚至可能會去跳兩小時舞好好慶祝。」
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