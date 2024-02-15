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游泳｜何詩蓓200自奪金寫港隊歷史　冀讓港人同感自豪　100自晉級明晨爭入決賽 (17:12)

香港「女飛魚」何詩蓓膺世界冠軍後，今午（15日）在卡塔爾多哈續戰世界長池游泳錦標賽延續強勢，她在100米自由泳初賽游出53.70秒，以總成績第3躋身明晨零時11分上演的準決賽，而港隊新晉蛙王趙浩俊在男子200米蛙泳同樣晉級，明晨零時50分爭入決賽。

何詩蓓日前在非主項的100米蛙泳破港續摘銅，今晨在強項200米自由泳游出1分54.89秒，首膺長池世界冠軍，成為港隊歷來第一人。她在賽後接受訪問時，直言專注做好自己是勝利的不二法門，這次在長池世界賽奪冠，更為她增添信心備戰巴黎奧運，「我喜歡寓賽於操，這能讓我檢視訓練成果」。

對於自己為香港泳壇帶來首個長池世界冠軍，何詩蓓坦承意義重大，「我知道很多人支持我，希望我能夠讓港人感到自豪」。她亦寄語港隊小將繼續努力，「港隊有很多年輕泳員，他們能夠在世界賽比賽有助成長。我只是第一個（世界冠軍），希望他們未來也能成為世界冠軍」。

何詩蓓亦在社交網IG分享喜悅，她在限時動態上載手持獎牌的照片，表示「我們做到了」。這名港隊星將休息約12小時，今午在女子100米自由泳初賽游出53.70秒，僅慢於澳洲隊的積克及荷蘭隊的史甸貝根，以總排名第3躋身明晨零時11分的準決賽，力爭再奪冠軍。

另外，港隊新晉蛙王趙浩俊在男子200米蛙泳初賽游出2分11.98秒，總成績排第11晉級準決賽，而林凱喬在女子200米蛙泳初賽則以2分36.19秒排第25。港隊派出馬紫玲、李芯瑤、聶芷彥及莫思騏角逐女子4×200米自由泳初賽，4名小將合力游出8分37.41秒排第18。

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