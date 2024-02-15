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游泳｜何詩蓓長池世界賽200自奪金　港隊歷史第一人 (00:29)

世界長池游泳錦標賽今晨（15日）續於卡塔爾多哈上演，港隊星將何詩蓓在女子200米自由泳決賽一路領放，游出1分54.89秒首名觸池，繼100米蛙泳摘銅後再上頒獎台，勇奪生涯首項長池世界冠軍，為香港泳隊寫下歷史新章。她在今午2時52分將轉戰100米自由泳初賽，再爭佳績。

何詩蓓昨於女子200米自由泳準決賽第1組出擊，她甫起步已取得優勢，頭100米更游出比世界紀錄分段時間更快的55.52秒。不過，何詩蓓在最後50米放慢速度，被新西蘭隊的費雅韋特反超，她最終以1分56.04秒觸池，僅慢對方0.29秒位列總成績第2躋身決賽。

在上屆三甲奧卡拉簡、迪米絲和麥堅杜殊皆未有參賽下，何詩蓓被視為200米自由泳奪標大熱。這名26歲亞洲紀錄保持者今晨在決賽延續強勢，甫起步即一路領放，頭150米仍游出出世界紀錄分段成績更快的時間，而她最終以1分54.89秒奪冠，贏得港隊史上首個長池世界冠軍。

何詩蓓在賽後表現興奮，直言這個冠軍意義重大，「我在過去的世界賽和東京奧運也是亞軍，今日能在家人及教練等人見證下奪冠，這真的很特別，希望我在巴黎奧運有更好表現」。

至於另一港將歐鎧淳繼女子100米背泳躋身準決賽並獲個人最佳成績第14，她昨午轉戰50米背泳初賽游出28.27秒排總成績第7再次晉級。歐鎧淳今晨在準決賽第2組游出28.48秒，總成績並列第15。

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