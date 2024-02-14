歐聯｜迪布尼傳射得手　曼城16強輕勝拔頭籌　巴謙戴亞斯奠勝皇馬凱旋 (17:20)

奇雲迪布尼季初腿筋重傷，在養傷5個月後於上月初復出，今仗賽前各項比賽上陣6次，交出入1球和5次助攻佳績，此役開賽10分鐘便在右路接應菲爾科頓直線傳送射入遠柱，但隊友門將艾達臣摩拉斯在34分鐘傳球失誤下，終被哥本哈根中場馬特臣射入扳平。迪布尼完上半場前又在右路發難傳球予貝拿度施華乖巧射入再度領前。哥本哈根下半場先後有4個調動，其中包括在70分鐘上陣的曼聯前鋒海倫的19歲弟弟中場奧斯卡海倫，卻在補時階段再輸右路，迪布尼底線回傳予科頓射成3：1完場。

迪布尼賽後獲曼城主帥哥迪奧拿大讚道：「卓爾不凡的人物。最偉大的球員總會在最偉大的舞台上出現。」該名32歲的比利時國腳則說：「哥本哈根在分組賽表現出色，我們必須予以尊重。己隊開局非常好，其後續能有很好的表現，下半場也有很多入球機會，直至入了第3球，終鞏固了我們的晉級優勢。」次回合將在下月7日凌晨在曼城的阿提哈德球場舉行。

哥帥續稱為曼城的整體發揮感高興，又沒怪責艾達臣摩拉斯犯錯，「那是一個可以避免的失球，但有時它總會發生的」。令哥帥頭痛的是，兩名球星基亞利殊及貝拿度施華，先後於21和78分鐘分別因肌肉及足踝受傷退下火線，哥帥說：「實在可惜，他倆是球隊組織進攻方面的重要球員。」哥帥亦提及，此仗缺陣的加華度爾續受足踝韌帶傷患困擾，需休戰3周。這名去夏由RB萊比錫來投的22歲克羅地亞隊守將，自月初協助曼城在英超挫賓福特後便未嘗披甲。

曼城下場比賽將是下周日凌晨在英超主場迎戰車路士，據報「藍戰士」的法國隊中堅班洛特巴迪亞舒尼因腹股溝受傷需避戰1個月，也將無緣本月底英格蘭聯賽盃決戰利物浦。

同日另一仗，14屆冠軍皇家馬德里藉門將盧連9次瓦解RB萊比錫的攻門，加上進攻中場巴謙戴亞斯在49分鐘於右路連過三關後，在禁區內妙射得手，作客險勝1：0。可是巴謙戴亞斯於84分鐘一次盤球後疑觸傷小腿退下火線，令連同祖迪比寧咸在內的皇馬傷兵增至6人。

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