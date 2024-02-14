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足球｜艾歷臣下月一場限定領軍利物浦踢慈善賽　高普：歡迎代我工作一天 (16:33)

上月對外公布患上末期胰臟癌的76歲瑞典籍名帥艾歷臣，今（14日）落實會以一場限定身分，在下月的慈善賽客串擔任利物浦主帥領軍鬥阿積士，一圓其希望擔任愛隊教練的心願。

艾歷臣在42年執教生涯中曾接掌英格蘭隊、曼城、拉素及羅馬等，惟現年76歲的他上月對外公布，自己患上了胰臟癌，並已達末期，餘下壽命或不足一年。

身為利物浦球迷的他，過往曾公開表示希望有朝一日能成為「紅軍」主帥。而這支英超勁旅今宣布將以另類方式為對方圓夢，將在當地時間下月23日晚上的一場鬥阿積士的慈善賽，讓他以一場限定身分帶領紅軍出戰，會方在新聞稿中表示：「球會上下都非常歡迎艾歷臣及他的家人來到晏菲路，這將為慈善賽倍添意義。」而紅軍主帥高普亦歡迎道：「屆時我希望他能來我的辦公室坐一坐，順便告訴他一些利物浦發展的近况。如果他不介意，我願意讓他代我工作一天呢！」

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