明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

游泳｜何詩蓓世界賽100米蛙摘銅　笑言成績喜出望外　明晨轉戰強項200自爭金 (03:25)

世界長池游泳錦標賽今晨（14日）續於卡塔爾多哈上演，港隊「女飛魚」何詩蓓在100米蛙泳決賽游出1分05.92秒，刷新由自己保持的港績摘銅；她較早前的強項200米自由泳準決賽則以總成績第2晉級，明晨12時17分將出戰決賽，力爭生涯首項長池世界冠軍。

何詩蓓今晨在女子200米自由泳準決賽第1組登場，她甫起步已取得優勢，頭100米更一直領放，游出比世界紀錄分段時間更快的55.52秒。不過，何詩蓓在最後50米放慢速度，被新西蘭隊的費雅韋特反超，她最終以1分56.04秒觸池，僅慢對方0.29秒位列第2。

由於準決賽第2組成績不及第1組，何詩蓓以總成績第2名躋身明晨上演的200米自由泳決賽，在上屆三甲奧卡拉簡、迪米絲和麥堅杜殊皆未有參賽下，港將將力爭首庸長池世界冠軍。

何詩蓓戰畢200米自由泳準決賽，短休約半小時轉戰非主項的100米蛙泳決賽。她在準決賽以1分06.41秒排第5晉級，在決賽頭半程落後中國隊新星唐錢婷排第2，惟最後約25米被荷蘭隊的舒賀頓超越，最終以1分05.92秒完賽，僅慢對方0.1秒得季軍，但她仍將自己保持的香港紀錄（1分06.05秒）推快0.13秒，並繼上屆福岡長池世界賽的女子100米自由泳掛銀後，再於長池世界賽踏上頒獎台。

這名港隊「女飛魚」賽後表示：「這出乎我意料之外，我游100蛙只當樂趣，並測試一下自己的能耐，我對自己的表現感驚喜」，她更於社交網ig的限時動態轉發國際泳聯的帖文，笑言「我猜現在我是個蛙泳選手吧？」，而唐錢婷則以1分05.27秒奪冠。

其他港將在今午分途出擊，歐鎧淳將於女子50米背泳初賽第5組登場，莫思騏則在女子200米蝶泳初賽第3組亮相。男將何甄陶將於100米自由泳初賽第9組上陣，而港隊亦會派員出戰男、女子4X100米混合泳接力初賽。

其他報道：賀歲盃｜香港大球場改建在即 陳肇麒再次落場稱是美好回憶：像是給自已的退役賽

其他報道：賀歲盃｜世界明星隊眾星繞場致謝　主辦方滿意達到氣氛　韋拿許諾再次訪港

其他報道：賀歲盃｜世界明星隊17名宿悉數落場　7：3大勝香港明星隊　逾兩萬人入場

相關字詞﹕體育 編輯推介 游泳 游泳世界賽 何詩蓓 蛙泳 自由泳

上 / 下一篇新聞