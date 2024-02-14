游泳｜何詩蓓世界賽100米蛙摘銅　笑言成績喜出望外　明晨轉戰強項200自爭金 (03:25)

何詩蓓今晨在女子200米自由泳準決賽第1組登場，她甫起步已取得優勢，頭100米更一直領放，游出比世界紀錄分段時間更快的55.52秒。不過，何詩蓓在最後50米放慢速度，被新西蘭隊的費雅韋特反超，她最終以1分56.04秒觸池，僅慢對方0.29秒位列第2。

由於準決賽第2組成績不及第1組，何詩蓓以總成績第2名躋身明晨上演的200米自由泳決賽，在上屆三甲奧卡拉簡、迪米絲和麥堅杜殊皆未有參賽下，港將將力爭首庸長池世界冠軍。

何詩蓓戰畢200米自由泳準決賽，短休約半小時轉戰非主項的100米蛙泳決賽。她在準決賽以1分06.41秒排第5晉級，在決賽頭半程落後中國隊新星唐錢婷排第2，惟最後約25米被荷蘭隊的舒賀頓超越，最終以1分05.92秒完賽，僅慢對方0.1秒得季軍，但她仍將自己保持的香港紀錄（1分06.05秒）推快0.13秒，並繼上屆福岡長池世界賽的女子100米自由泳掛銀後，再於長池世界賽踏上頒獎台。

這名港隊「女飛魚」賽後表示：「這出乎我意料之外，我游100蛙只當樂趣，並測試一下自己的能耐，我對自己的表現感驚喜」，她更於社交網ig的限時動態轉發國際泳聯的帖文，笑言「我猜現在我是個蛙泳選手吧？」，而唐錢婷則以1分05.27秒奪冠。

其他港將在今午分途出擊，歐鎧淳將於女子50米背泳初賽第5組登場，莫思騏則在女子200米蝶泳初賽第3組亮相。男將何甄陶將於100米自由泳初賽第9組上陣，而港隊亦會派員出戰男、女子4X100米混合泳接力初賽。

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