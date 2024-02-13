桌球｜張家瑋阿爾巴尼亞凱旋　成香港第4名職業男將　直言生涯最大勝仗 (21:16)

張家瑋在WSF錦標賽小組賽錄得4戰全勝並僅失一局，他隨後過關斬將，決賽以直落5局橫掃中國隊的高陽封王，同時獲未來兩季職業賽資格，成為繼陳偉明、傅家俊及李俊威後，第4位角逐世界桌球巡迴賽的香港男將。

「四眼cue后」吳安儀和張家瑋先後於阿爾巴尼亞奪冠，他笑稱這是福地，又指自己原本只抱享受心態作賽，「我以往打了很多次Q-School，但一直都發揮不好，其實沒太大信心。這些能獲職業資格的賽事，吸引很多高水平的球手參加，這應該是我打球生涯以來，贏過較高水平的賽事」。

周六將踏入25歲生日的張家瑋，笑稱從未想過可出戰職業賽，並期望繼續享受桌球，別因職業頭銜感壓力，「桌球着重心理層面，最緊要是喜歡打球，而且你有信心的話，發揮會更好」。他透露4月或有機會到設菲爾德參加世界賽外圍賽，自己亦期待與高手過招。

其他報道：劍擊｜江旻憓攬兩金凱旋 稱抱恙作戰助鍛煉心態 對出席巴奧團體賽信心十足

其他報道：賀歲盃｜世界明星隊17名宿悉數落場 7：3大勝香港明星隊 逾兩萬人入場