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賀歲盃｜世界明星隊眾星繞場致謝　主辦方滿意達到氣氛　韋拿許諾再次訪港 (21:34)

龍年賀歲盃今日（13日）大年初四下午在香港大球場上演，由世界盃冠軍級人馬迪比亞路、托迪、韋拿、李華度等17名海外名宿組成的世界明星隊，在逾兩萬名球迷見證下以7：3大勝有山度士、李健和及陳肇麒等港足名將在陣的香港明星隊。賽後主辦方滿意做到賀歲盃氣氛，韋拿及皮利斯後更稱希望再次來港。

由17個海外名宿組成的世界明星隊以7：3大勝香港明星隊，合力炮製10個入球令現場球迷看得盡興，除了兩隊悉數球員都有落場，賽後於看台上的頒獎台舉行頒獎典禮，由行政長官李家超、政務司副司長卓永興、文體旅局長楊潤雄等特區政府官員到場頒獎，其間更擁抱占士及李華度等多名球星，以及在明星隊隊長馬特拉斯邀請下一同捧盃；頒獎前亦有一名鄰近頒獎台的球迷更與李家超握手。而雙方球員頒獎後除了在球場大合照，更在大會宣布下繞場一周。李華度等星更將球衣拋贈予看台上球迷。

主辦賽事的ProEvents國際文娛管理主席金偉明認為，今場做到賀歲盃的氣氛，「大家都拍爛手掌，好多入球，作為主辦方這是目標，所以是滿意」。金偉明未有透露戲金，僅稱籌辦這場賽事已有兩年，「本來這場賽事打算在疫情後舉行刺激經濟，最後延至現在當賀歲盃。我覺得今次大家都得到很好娛樂，特首剛才都跟我說非常支持我們舉辦這類活動，滿意的」。對於國際邁阿密上周日友賽香港隊時，未派美斯落場引起風波，被問到籌辦體育賽事心得，金偉明稱：「僅真心講句，球員踢足球會受傷的，教練出不出他是一回事。今次賀歲盃是已退役的球星組隊，不用練波，與請一支職業球隊是完全兩回事。今次這班球員個個都好盡力踢一場比賽，先有咁高興場面，而能夠請到17個名宿訪港，是需要他們行程配合」。他透露不排除今年7月會再有賽事舉行，以及心目中已構思明年再辦賽的球員名單，「香港在全球是好出名的城市，今次不少名宿如華朗都是第一次來港，從中向他們講香港幾繁榮漂亮，值得過來感受一下，希望透過他們唱好香港」。

此戰梅開二度的西班牙前國腳射手韋拿，賽後稱退役4年來沒踢過正規11人比賽，透過這次參賽收穫樂趣，並許諾日後定會再次來港，「這次是我第2次來港，這裡總讓我有家的感覺，總是獲得球迷熱烈歡迎，日後一定會再次到訪。我們今日沒給予對手贏波機會，可能下次吧。我們肯定會回來再戰，到時可能幸運之神會眷顧他們」。

曾效力阿仙奴的法國隊名宿皮利斯，繼上月20日舉行的世界足球傳奇盃後，不足一個月後再於香港大球場獻技。兩次訪港均非常親民的他，再次對這城市讚不絕口，「跟上次一樣，我很享受在比賽其中，希望能為大家帶來精彩娛樂。不知球迷反應如何，但我可以說球員都滿載喜悅。在內地和香港，我都能遇見不少『廠迷』，能與他們交流對我很重要」。

另一名法國前國腳施維斯達形容，來港參與賀歲盃是一班名宿聚首一堂的難得機會，「而香港是世上其中一個最適合的地方」。他認為在農曆新年的節日氛圍下來港是不錯時機，並希望能再以類似方式參與賀歲盃。

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