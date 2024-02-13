賀歲盃｜世界明星隊17名宿悉數落場　7：3大勝香港明星隊　逾兩萬人入場 (19:10)

賽事換人名額不設上限，兩隊紛紛在上半場中段起「撳掣」換人。當中世界明星隊兌現賽前承諾，列席的17名球星均有上場。即使尚未登場，一班名宿在場邊熱身時亦不忘與球迷互動，其中曾效力阿仙奴的皮利斯繼上月底在大球場世界足球傳奇盃後再顯親民，熱身時應球迷要求逐一簽名合照。

兩軍大多為退役球員，久疏戰陣下仍展現腳法力證明寶刀未老，陳肇麒、迪比亞路先後前場盤扭顯功架，引來全場球迷歡呼。西班牙前國腳射手韋拿早段連番施射，被香港明星隊門將范俊業悉數轉化為撲救表演。然而世界明星隊仍在開賽9分鐘，憑兩名世界盃冠軍球星聯手，由迪比亞路橫傳予李華度撞射打開紀錄。

李華度及後在21分鐘在交出助攻，交予「羅馬王子」托迪勁射破網。港足前隊長陳偉豪此戰獲球迷拉起「偉豪唔使驚，施丹唔喺度」橫額，調侃其在2003年皇家馬德里訪港時，慘被對方「通坑渠」一事；然而他在27分鐘舊事重演，被中場文迪達「通坑渠」後，後者再扭過范俊業射入空門。李華度在完半場前面對另一名港足前隊長李偉文，賣弄一輪腳法後再左腳彎入死角，讓香港明星隊球員都拍案叫絕，更助世界明星隊半場已遙遙領先4：0。

換邊後早段，香港明星隊中場朱兆基前場被托迪侵犯，陳肇麒作勢衝前推開對手，但托迪看穿其臉上笑容，同以嬉笑回應對方的「演技」。香港明星隊戰至55分鐘，有李康廉單刀中柱，梁振邦迎前補中破蛋。然而世界明星隊在63及75分鐘，分別再由韋拿及皮利斯建功拉開。李康廉77分鐘再為香港明星隊取得入球，但韋拿2分鐘後再為世界明星隊建功，與李華度睇齊梅開二度。香港明星隊末段由安基斯埋齋。世界明星隊最終以7：3取得勝利，捧走今屆賀歲盃。

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