賀歲盃｜美斯風波後再演足球盛事　球迷未憂變「水魚」 (16:45)

賀歲盃繼2019年後，闊別4年再次舉辦，主辦方在下午3時30分先舉行開幕儀式及表演暖場。大球場方面及警方分別為持票者及即場購票者分流；下午2時半，大球場外所見，持票者人龍由大球場門口延伸逾100米外的孔聖堂禮仁書院對出，當中隊頭大部分均手持其中一名表演歌手江𤒹生（Anson Kong）的應援紙牌。

此外，主辦方在場內擺設各參賽海外球星的紙板，讓入場球迷「打卡」。而據記者現場觀察，以及向在場警員及票務人員了解，入場觀眾均以港人為主，內地球迷數量稀少。

阿根廷球王美斯早前隨美職球會國際邁阿密訪港，惟該名8屆金球獎得主最後與星級隊友蘇亞雷斯均未有在上周日對香港隊的表演賽上陣，惹來在場球迷鼓譟及衍生場外連串風波。邁阿密訪港有入場觀看公開操練的譚先生先生及周先生，今日同攜同兒子入場，兩人均稱「很有信心」這次觀戰不會變「水魚」。

至於身穿祖雲達斯球衣的陳先生，則與友人馬先生相約觀戰，前者透露這次希望觀看該隊名宿迪比亞路獻技，並購入近球員通道的座位門票。兩人均認為賀歲盃主辦方的辦賽手法較邁阿密表演賽主辦方更好，其中馬先生說：「呢次（賀歲盃）真係搵搞波嘅人搞，上次（邁阿密表演賽）的公司根本唔係搞波。」馬先生又憂慮，港府在美斯風波的強硬態度會影響日後外隊訪港意欲，「件事本來都唔關佢（香港政府）事」。

而支持意甲球會羅馬逾20年的關氏夫婦，這次入場為見偶像「羅馬王子」托迪一面。兩人認為美斯風波是個別例子，不擔心事件影響外隊來港取態，「相信香港方面會汲取教訓，將來會很小心（處理）」。今屆賀歲盃改為邀請退役名將組隊參賽，過去亦曾入場看賀歲波的兩人，認為此舉注入新鮮感，較過去邀請外隊參賽更佳，「球員來自不同國家，雖說已經過氣，但他們以前都踢得好好，很多都是國腳級、拿過世界盃」。

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