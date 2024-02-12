賀歲盃｜韋拿重臨傑志中心與港超球員交流　與東方將帥言談甚歡　盧比度跟李華度重溫西甲較量 (20:30)

韋拿首次來港為2016年底，其創辦的DV7足球學院當年與傑志足球學院合作提供青訓教案。這名現年42歲的射手7年後再訪傑志中心，與傑志會長伍健等高層聚舊，亦應港超聯賽會邀請，與另一球星李華度齊到場任分享會嘉賓，向11支港超球會及球員代表交流「從球會到國家隊的成功之路」。韋拿在分享會上說，初出道效力西乙希杭時，承認離入選西班牙隊較遠，但他夢想一直是進入國家隊，因此在球會比賽竭盡所能，終獲成功，亦經常提醒自己「每日離開訓練場後，需要比前一日的表現更加進步。」港足亞洲盃成員的大埔中場陳肇鈞則問韋拿作為2010年世界盃冠軍成員，如何看西班牙隊近年風光不再，韋拿則稱贏不到錦標並不代表球隊沒有價值，認為現時的「鬥牛軍」仍是一支好球隊。

此外，今季加盟東方的24歲西班牙籍守將丹尼爾透露，其父曾在西班牙球隊薩拉戈薩跟初出道的韋拿做過隊友，亦指導過對方，令他1、2歲時已認識韋拿，視對方為叔叔，稱對自己能夠成為職業球員影響深遠；曾效力傑志的盧比度（Chino）亦稱與韋拿認識多年，因韋拿效力西乙球隊希杭時，跟自己當年效力的球隊在同一地區，他們至今一直保持聯絡，關係良好不時「大談生活」，「今次他來港，讓其他香港球員以至小將們見識到真正的超級球星，可作為他們往後足球生涯的參照對象」。除了韋拿，Chino在分享會後亦跟李華度言談甚歡，並拿手機向對方展示一張相片開懷大笑，原來是當年他效力馬略卡時與身穿巴塞隆拿球衣的李華度場上交手比賽相片。

分享會後，韋拿與李華度在傑志中心再為港超各隊U14球員代表督師一課簡單訓練，兩名世界盃冠軍得主亦有求必應，為小將們簽名合照。伍健稱今次暫未跟韋拿「傾生意」，透露對方參觀傑志中心後，讚新建的醫務中心配套好。

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