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劍擊｜金髮張家朗龍年開齋奪金　決賽連追4分兼贏「決一劍」　大獎賽都靈站稱王 (18:30)

龍年伊始，香港劍擊壇再傳捷報！繼世界一姐江旻憓昨揚威女重劍世界盃巴塞隆拿站後，染了一頭金髮的東京奧運冠軍的名將張家朗，今晨（12日）在男子花劍大獎賽都靈站連過3關後，於4強戰碰「剋星」美籍好手伊堅連追4分兼贏「決一劍」，然後在決賽勇挫捷克籍劍手曹賓尼治稱王，生涯亦首度在大獎賽奪金。

世界排名第5的張家朗今晨在花劍大獎賽都靈站，先在港將「內訌」戰淘汰隊友吳諾弘，之後在32強賽以15：4輕取丹麥籍的保臣，接着16強以15：9刺走世界排名第12的意大利籍劍手加羅素，及至8強遭遇上年尾日本站曾打敗他的世界排名第4的埃及籍名將咸沙，終以15：11勝出復仇。

張家朗在4強戰打出這站代表作！面對賽前3次交手全勝的24歲「剋星」美籍好手伊堅，彼此互有領先下曾五度平手，伊堅其後佔着先機領前12：11，並續搶攻將比分拉開至14：12，令張家朗瀕臨出局，但這名26歲的香港「劍神」並沒氣餒之餘，更展示其過人的心理素質、高度的集中力及擅長後上的本色，連追3分兼贏「決一劍」，險勝15：14，繼2019年後再度在都靈站坐亞望冠，也歷來第3次躋身大獎賽決賽。

張家朗其後在決賽與世界排名第13、來自捷克的曹賓尼治上演東奧4強賽的翻版，戰情也比上一圈順利，在拉開至7：2後已為封王奠定基礎，曹賓尼治其後雖展示頑強鬥志一度追至落後11：14，卻最終被張家朗以15：11勝出奪標，繼上年11月的世界盃伊斯坦布爾站摘銀後，再度踏上頒獎台。獲得今季首個錦標的他賽後明言是次成功是「成就解鎖」。此外，另一港將16號種子蔡俊彥負克羅地亞籍對手在首圈止步。

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