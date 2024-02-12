賀歲盃｜托迪等11球星聚集FTC與眾同樂　遭鄰近居民投訴揚聲器聲量致警員到場 (17:32)

警方回覆本報查詢時證實，今午1時59分接獲投訴，報案人指相關場地活動使用的揚聲器聲量，「令整個康城的居民都受到滋擾」，而警方人員到埗後未有發現，報案人後稱已無噪音後便沒再跟進。

11名前國腳今到訪FTC參與「足球教室」，向成年球迷和球童交流球技，包括托迪、佩奧爾、史奈達及華朗等，一眾名將甫落車即受到球迷熱烈拍掌歡迎，最受歡迎是「羅馬王子」托迪，現場所見不少球迷均手持羅馬球衣爭取其簽名或合照。名宿們之後在兩個場區與球迷互動，包括親身示範妙傳，荷蘭前國腳中場史奈達及前曼聯後衛施維斯達更曾客串門將撲出射門，與「大小球迷」打成一片。

活動雖只舉行約1小時15分鐘，但各球迷都把握有限時間向球星「集郵」，期間還吸引到在鄰近球場訓練的港超球隊理文職球員「參與」，黃威、張憙延及余煒廉等港腳均成功與球星自拍合照。而有份參與的球迷王先生形容，今次活動是「有今生無來世」，尤其支持意大利隊的他，對於能夠接應托迪的傳送感覺一生難忘，「到意大利現場睇比賽都無這感覺，今次幾晚都瞓唔着」。

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