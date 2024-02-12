賀歲盃｜陳肇麒與韋拿世紀合照獲讚高大　笑稱為網民圓夢 (13:34)

龍年賀歲盃由富衛保險冠名贊助，世界明星隊成員托迪、李華度、韋拿及迪比亞路等17名海外知名球星於大年初一起先後抵港，提早感受農曆新年氣氛；香港明星隊則有「左倫右李」歐偉倫、李健和、山度士、陳肇麒、陳偉豪及葉鴻輝等18名本地名將壓陣。票價介乎280至980元。大會另透過仁濟醫院送贈部分門票予中小學生及基層家庭。明午3時開放入場，下午3時30分在大球場內舉行開幕儀式及表演。

今早在灣仔舉行賽前記者會，安排了英格蘭前國腳門將占士及前曼聯後衛施維斯達，與港足前首席射手陳肇麒在台上交流。未知是否也有留意美斯早前訪港缺陣的風波，占士席上強調世界明星隊的所有球員，今場都一定會落場獻技；施維斯達更笑稱為備戰賀歲盃，早前已進行兩周「季前集訓」，現時雙腿已「注滿能量」。不過雙方在賽前均謙讓，施維斯達盼香港明星隊勿給予他們防線太大壓力。陳肇麒謙稱自小已看在座這班球星踢波，會早點休息準備這比賽。「陳七」今次將披上「1+6」球衣，他解釋因為7號球衣要讓予歐偉倫，又笑言「1+6都是7」。

此外，今仗焦點之一為同有「陳韋拿」之稱的陳肇麒，有機會與西班牙前國腳神射手韋拿同場獻技。陳肇麒當年被指說過「韋拿踢法似我」而成為香港球圈佳話，記者會尾聲大合照時，陳肇麒主動走到「本尊」韋拿身旁，成功邀請對方自拍合照，旋即成為全場焦點。「陳七」事後解釋：「自拍是為了圓廣大網民的夢，賀歲盃最重要開心，不會介意別人意見，期望自己能取得入球，跟市民拜年。」

韋拿繼2016年底後再訪港，這名現年42歲的西班牙前射手，接受本報等本地傳媒訪問時形容香港是個很好的城市，期待今場比賽，「雖然我們已退役，但很高興能夠繼續享受足球，亦開心今次能跟過去曾經是對手的做隊友」。被問到「韋拿踢法似我」一事，韋拿初時聽得一頭霧水，後經解釋後僅稱：「他（陳肇麒）看起來比我更高大更強壯，看看他技術是否比我好，我們會好好享受這場比賽」。

而記者會開始前，港足前隊長陳偉豪已變成球迷，把握機會索取多名球星簽名；而帶隊的教練郭嘉諾、球員唐建文及歐陽耀冲等，在記者會結束後亦成功與李華度及迪比亞路等名宿合照。一眾海外名宿今午分批出席多項活動，除了到訪將軍澳足球訓練中心及賽馬會傑志中心與球童交流，馬特拉斯等部分名宿亦有親身到沙田馬場體驗農曆新年賽馬日。

此外，一眾世界明星隊名將之中，代表到台上發言的占士表現親民，除了開場白用廣東話說「你好，恭喜發財」，之後再用廣東話戲言「我唔識講廣東話」。已來港多次參加港會七人賽等友誼賽的占士，之後接受本報等多間本地傳媒訪問，笑言會說廣東話的程度只有在餐廳叫杯咖啡，又提及去年11月是自己在新冠疫情後首次來港，認為疫情過後香港變了很多，「香港在疫情時有很多社交距離措施，令我已有3、4年沒有來港探朋友。疫情令香港不少餐廳和夜店都結業，變得不像以往興旺。我在社交網看到大家如何經歷疫情也很難過，但我在香港有不少朋友，所以很高興今次可再次來港踢波」。他承認現有一位港人女伴，同樣住在英國。

FWD富衛保險賀歲盃資料

開放入場：下午3時

開幕儀式及表演：下午3時30分

開賽：下午5時

票價：$980/800/600/400/280

*香港大球場售票處有售，售完即止

世界明星隊陣容

1占士、4希比亞、5佩奧爾、6文迪達、7韋拿、8皮利斯、9摩連迪斯、10迪比亞路、11李華度、12施薩索拉斯、14華朗、16卡維奴、18史奈達、20托迪、23馬特拉斯、27施維施達、30堤亞高文迪斯

香港明星隊陣容

1葉鴻輝、3高尼路、6梁振邦、7歐偉倫、8安基斯、10山度士、11李健和、13陳志康、15陳偉豪、1+6陳肇麒、17李康廉、18李偉文、19范俊業、21文彼得、23朱兆基、33 蘇偉泉、88唐建文、89歐陽耀冲

註*：陣容以大會最新公布為準