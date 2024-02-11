劍擊｜江旻憓女重世盃巴塞站挫宋世羅奪冠賀30歲「牛一」　連續兩項賽事封后 (20:30)

在上周的年廿九剛迎來30歲生日的江旻憓，在農曆新年期間繼續龍精虎猛，在女重世界盃巴塞隆拿站以頭號種子出戰的她，先於首兩圈分別以15：8及15：10淘汰羅馬尼亞及烏克蘭籍對手，再於16強以15：9擊敗16號種子的瑞士籍劍手奧蘿莉法夫爾。8強Vivian面對巴西籍的娜達莉蒙哈遜一度備受考驗，但最終仍以11：10險勝過關。4強遇上13號種子的波蘭籍好手美亞絲卡，Vivian成功在中段連取4分拉開，終贏15：11殺入決賽。

江旻憓在決賽面對6號種子的韓籍勁敵宋世羅，初段領先4：2後雖被追平，但及後她一直保持些微優勢未曾落後，即使戰至第三回合領先11：8時被對方連取3分再度逼和，但Vivian在延長賽抵住壓力，把握機會主動刺中對方胸口，終「決一劍」以12：11險勝奪冠，亦是她繼重劍大獎賽多哈站後，連續參戰兩項賽事皆笑到最後，為自己送上最佳生日及新年禮物。

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