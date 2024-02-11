銀牌｜喜見兩軍合演精彩對決　伍健冀亞洲盃熱潮後港球迷續撐本地波 (19:33)

此戰安排在大年初二舉行，獲4570名球迷入場賀年。伍健認為此戰兩軍合演刺激的比賽，證明本地足球都讓球迷帶來精彩的足球，「我們看見一些後起之秀發揮不俗，港足球員又歸隊征戰，是不錯的showcase（展現）」。他認為，球迷上半季的目光都集中在港足，呼籲球迷下半季重新關注港超賽事，「球員能在港足有表現，全因他們受聘於球會，有出糧、保險，球會讓出賽期為港腳備戰。球迷不論支持何隊，也要選擇支持球會；沒有它們，就沒有香港隊」。

在亞洲盃獲得重用的港足中堅周緣德，日前盛傳將轉投中超河南隊。伍健被問到傳言屬實否，回應道：「傾緊，未曾動筆，相信不是未來兩日會發生的事情。在亞洲盃後，有若干個球員收到斟介，當中有真有假，稍為接近的是周緣德，但未曾確實，無咁快。」周緣德對轉會一事則說，一直希望挑戰更高水平，但去留會尊重會方決定，「即使要離開，也希望好聚好散」。

東方中場余在言賽後獲選此戰最佳球員，惟球隊失落冠軍，他對個人榮譽也變得毫不在乎，「我們值得贏波，但這就是足球，不是發揮較好的球隊機會贏。我們這仗部署充足，但始終差最後一腳，加上兩人領紅更難踢。知道不少隊友上年飲恨後，對這場有很大感受，很想幫球會贏回錦標；就算最後我贏得最佳球員，也不是什麼該在乎的事」。

連續兩屆向傑志稱臣，東方主教練盧比度仍對麾下奮戰不懈感驕傲，強調此戰值得以勝利嘉許，「我們此戰大部分時間控制戰局，並讓傑志陷入困局。最終未能贏波，我替球員未獲應得的勝利感沮喪，但同時替他們的表現自豪」。

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