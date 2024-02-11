銀牌｜明加索夫加時建功奠勝　傑志2：1反克東方蟬聯冠軍 (17:42)

今屆銀牌決賽安排於大年初二舉行，賽前一個半小時已有約200名球迷排隊等候入場。香港足總為恭賀新禧，除了向球迷派發揮春，賽前更安排舞龍舞獅表演助興。

傑志開賽早段便有今仗出任左閘的費蘭度爭搶後因傷退下火線，要由羅梓駿入替。東方則在18分鐘曾有馬希偉將皮球送入網內，但旁證示意其隊友余在言越位在先變詐糊。傑志較後時間受壓，但東方獲得較多控球權下，亦未能創造威脅埋門，最接近的有後衛梁冠聰，在44分鐘以非慣用右腳施冷箭，皮球被保羅托到後中楣彈出。半場雙方互交白卷。

東方換邊後續主導局勢，港腳孫銘謙49分鐘接應馬希偉傳中飛身頭槌，保羅僅拍出底線。藍鳥戰至61分鐘，有土庫曼國腳明加索夫禁區頂燙射，被東方門將葉鴻輝擋出底線。

賽事轉捩點出現在75分鐘，傑志隊長艾里奧疑向旁證投訴過激，被主球證譚炳煥以兩黃一紅驅逐出場。10人應戰的藍鳥，5分鐘後更有羅拔圖踢跌高素巴耶夫「犯天條」輸12碼，並出現戲劇性一幕。馬高斯初次操刀宴客，由高素巴耶夫補中，但球證經視像裁判（VAR）覆核後，稱有球員犯規須重射。東方這次改由梁冠聰任劊子手，一針見血打破僵局。

然而，同樣的劇本出現在補時3分鐘，傑志乘對手高素巴耶夫犯手球，球證到場邊翻看VAR片段後再判12碼，並以兩黃一紅驅逐高素巴耶夫，賽事變成10打10。為傑志操刀的查理史葛，主射被葉鴻輝救出，潘沛軒衝前補中；惟球證再經VAR覆核，同指有球員犯規須重射，查理史葛再次承擔重任，這次順利射入追和。雙方法定時間各一言和，進入30分鐘加時。

東方加時處於捱打，先後換入黃浩然、梁振邦等守將求穩；惟106分鐘再有巴科爾侵犯羅素直接領紅，變相9人應戰。他們最終未能守到最後，118分鐘被藍鳥的明加索夫射破大門，以1：2反負，連續兩屆向對手稱臣。

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