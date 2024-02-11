亞洲盃｜卡塔爾挫約旦衛冕　艾菲夫12碼「戴帽」　盡攬神射手MVP (15:20)

卡塔爾隊5年前在阿聯酋以3：1擊退日本隊首度捧盃，此戰開賽22分鐘取得好開局，艾菲夫盤球闖入禁區被敵衛拿斯比絆跌，中國籍球證馬寧直指12碼點。艾菲夫親自操刀中鵠，他攻入今屆第6球後，更肯定以較多助攻壓過同得6球的伊拉克隊前鋒艾文侯賽因，幾近鎖定神射手獎項。

半場落後一球的約旦隊亦非完全受壓，只是陣中效力法甲蒙彼利埃的翼鋒穆沙泰馬尼被牢牢看管，鮮有從右路內切入對手心臟地帶的機會。然而他們在67分鐘，仍憑奈馬特接應傳中乖巧控定，以左腳勁射破網追和；只是和局僅維持6分鐘，約旦隊又因艾馬迪踢跌伊斯馬爾，經球證翻看視像裁判（VAR）後再被判12碼，艾菲夫第2次主射命中，助卡塔爾再領先。

戰至補時5分鐘，艾菲夫再利用速度，快一步觸球後被約旦隊門將阿布拉拿撞跌，球證再翻看VAR後三罰極刑。艾菲夫再次擔任劊子手命中，成為史上首名在亞洲盃決賽完成帽子戲法的球員，並助卡塔爾隊奠定3：1勝局，連續兩屆登上亞洲之巔。

艾菲夫在主場成為英雄，一掃卡塔爾隊在2022年世界盃主場3敗出局，以及前帥昆洛斯賽前一個月卸下兵符的陰霾。這名27歲鋒將過去外流西班牙及比利時均未算突出，這次亞洲盃技驚四座後再引來旅歐遐想，惟他賽後對此淡而處之，「這不會是容易的決定，還受很多因素影響。一切都由命運主宰，如果這（旅歐）是命中註定的，那就是命中註定的」。

值得一提是，他這仗建功後均拿出事先準備道具，在鏡頭前大玩魔術慶祝，別開生面。他透露從球員卡變出的「S」紙牌，背後與愛妻有關，「她名字第一個字母是S，她來自科威特，這次第一次來路薩爾觀看我比賽。我想把自己今晚得到的榮譽都送給她」。

賽事獎項方面由卡塔爾隊全數包辦，除了艾菲夫獨攬神射手及MVP獎項、曾在8強對烏茲別克三救極刑的門將巴森亦當選最佳門將。此外，該隊亦獲賽會頒發公平競技獎。