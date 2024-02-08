銀牌｜傑志東方年初二合演上屆決賽翻版　費蘭度盼延續決賽全勝　余在言記悔恨爭首錦標 (17:25)

今季初因颱風襲港令賽事改期，今場決賽是今季首場「傑東大戰」。 兩支傳統勁旅上屆決賽相遇，法定時間踢成1：1平手， 最終傑志互射12碼勝4：2，近5屆三度封王。今屆「藍鳥」 在8強以7：0大炒晉峰，4強1：0力克理文；東方則在8強3： 2險勝冠忠南區，再於4強3：0大勝流浪晉身決賽。

兩隊主教練及球員今午在足總總部出席賽前記者會。 東方主帥盧比度（Chino）表示， 上屆決賽雙方都踢出一場漂亮賽事，相信入場球迷都會享受其中， 期望今次繼續踢出競爭力，並看到旺角場爆滿，「相比大球場， 我認為在旺角場踢的氣氛會更好，感覺距離更緊密、球迷更易來到」 。上屆戰至12碼飲恨，Chino笑言希望不想再鬥極刑，「 我們今季5次射12碼射失4球，希望今次運氣會在我們這方吧， 但更重要是球員能否在決賽保持心理質素，踢出水準和競爭力」。 他又稱東方一眾小將迎接決賽「零壓力」，「當然贏到是很美妙， 但決賽不能保證一定冠軍」。 至於中堅鐘樂安剛於省港盃次回合踢足120分鐘， Chino稱對方仍有3日操練恢復及準備，料不成問題。

東方召回3名港腳孫銘謙、余在言及黃梓浩， 避戰省港盃作客次回合以專心備戰銀牌。中場余在言提及， 仍非常深刻上季在足總盃決賽為流浪後備上陣，對傑志以1： 7大敗，深明打入決賽爭標對東方有多重要， 有信心球隊可以擊敗傑志，並取得個人首項錦標，「傑志年年都強， 我們一直都是以under dog身分去迎戰，但始終入到決賽機會難得， 我都相信每支球隊都有弱點， 希望我們可從中針對踢出部署和競爭力」。 他透露此前因傷加上隨港足出戰亞洲盃及省港盃， 已有2個月沒隨球會操練，直至本周初才正式歸隊， 惟稱享受征戰連場，「這樣更像是職業球員應有的賽程」。

贏過3次銀牌及1次當選決賽最有價值球員的費蘭度笑言， 已忘記參加過多少次決賽，稱決賽心得就是「專注和避免犯錯」，「 我只知之前我有踢的決賽都是勝出，但已成過去， 我現在仍然很有動力贏多次決賽」。 這名港足入籍兵透露上月9日其新生嬰兒出世，令他再做爸爸， 經過一個月照料，現可專注為球隊出賽。曾效東方的他， 在記招後亦跟在傑志共事過的盧比度以及東方職員相擁寒暄先禮後兵 。傑志主教練金東進透露，門將保羅及王振鵬已傷癒， 所有球員都可候命。

銀牌決賽門票昨起至明日於足總預售，票價120元、 特惠票40元，每張門票附送決賽紀念版匙扣，數量有限送完即止。 比賽當日球場內除了有銀牌獎盾的「打卡位」及有決賽海報供取， 還有財神到場及舞獅表演。

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