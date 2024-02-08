乒乓︱港乒下周征世團賽爭奧運資格　蘇慧音再因傷缺陣　李靜：歸隊仍抱希望 (18:49)

今屆團賽世界賽男、女子組各有40隊參賽，第一階段共分8組進行小組賽，每組首名將直入淘汰賽16強，每組第2至3名則出線24強，勝方可晉級16強，而8強隊伍將獲得今夏巴黎奧運團體賽資格。港隊今在記者會公布世界乒乓球團體賽名單並分享備戰近况，除了杜凱琹因病缺席，其他隊員和教練團均有亮相。

曾於2018年團體世界賽摘銅的香港女子隊，與葡萄牙、奧地利、澳洲及哈薩克隊同處第6組。香港女隊由杜凱琹領銜，與李皓晴、朱成竹、林依諾、吳詠琳聯手出擊，她們在下周五首場將與世界排名第21的奧地利隊率先碰頭。

港隊將於下周二、大年初四啟程往韓國，乒乓港隊前總教練陳江華在去年底榮休，李靜將以署理總教練身分領軍出戰，他對男、女隊爭奪奧運入場券感信心。

東京奧運女團銅牌成員蘇慧音近年受傷患困擾，去年在成都世大運曾短暫復出並協助港隊拿下女團銅牌，惟因手傷未能出戰杭州亞運，養傷至今。李靜指蘇慧音仍是全職運動員，並對她將來歸隊仍抱希望，「她仍是全職，我們還抱一線希望，希望她繼續打下去，因為她整個心理和思維是最成熟、最接近頂級球員一人」。

男子組方面，港隊派出黃鎮廷、何鈞傑、林兆恒、陳顥樺及姚鈞濤，他們與瑞典、斯洛伐克、波多黎各及塞爾維亞隊同組，下周六先鬥世界排名第12的斯洛伐克隊。在杭州亞運男單摘銅的黃鎮廷，不諱言世界排名第6的瑞典隊是一大勁敵，但港隊仍以首名出線、爭入8強為目標，「如果我們臨時發揮得好，都有希望取首名出線」。

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