省港盃｜港足極刑戰飲恨　安達臣：汲取經驗比12碼勝負重要　曾以行寧認不足拒怪球證 (23:24)

港足首回合領先兩球下最終飲恨而回，隊長李毅凱及中場陳肇鈞賽後都眼泛淚光。安達臣今仗選擇4名後備入替球員在互射12碼操刀，依次為陳凱柏、吳宇曦、葉卓文及馬希偉，其中陳凱柏主射中柱彈出，葉卓文則被撲出。縱然結果無盡如意，安達臣賽後稱仍對一班小將請纓主射感鼓舞，更表明不在意12碼賽果，「我問有誰想操刀，年輕球員均表現主動。12碼大戰機會均等，贏輸無實際意義。在這種比賽，更重要是看見小將能在跟由中超球員組成的球隊交手中汲取經驗，在下一次能看到成長」。

港足陣中不少球員均首次體驗省港盃作客，21歲翼鋒黃皓雋認為作為球員，要學習適應球迷及球證等變數。20歲後衛曾以行則說，不想把球證執法偏差作為輸波藉口，寧願承認表現不足，「輸波非自單一原因，不能一味怪責（球證）。明知一些『五五波』吹判較為嚴謹，自己還是很多犯規造成不少險象，有些判斷其實可穩陣、淡定一點」。

省港盃報道：

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