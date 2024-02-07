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省港盃｜港足次回合作客1：3負廣東　互射12碼飲恨無緣三連霸 (22:14)

第42屆省港盃今晚（7日）在廣州越秀山體育場上演次回合，首仗以2：0領先的香港足球代表隊，惟此戰作客在7288名球迷見證下，法定時間以1：3不敵廣東隊，總比數被追和3：3。兩軍終激戰120分鐘未分高下，港足互射12碼以2：4不敵廣東，三連霸夢碎。

明報記者 林欣澤、鄧宗弘 廣州直擊

港足過去7屆作客廣東悉數落敗，此戰正選對比首回合有3個調動，上仗列後備的林樂勤和黃皓雋，以及獲補選的入籍兵艾華，此戰均擔正。儘管廣州今晚氣溫低至10℃，仍有近100名港足球迷冒寒北上，以連綿不斷的打氣聲，成為場上球員對抗廣東隊球員和球迷主場氣勢的最強後盾。

港足首次埋門出現在開賽3分鐘，張憙延左路禁區頂起腳乏力，被敵軍門將程月磊接實。廣東隊中鋒肖智5分鐘曾將皮球送入網窩，但球證示意犯規淪為詐糊。不過，這名中國隊前代表2分鐘後接應傳中，力壓港足兩名守將頭槌破網，助主隊總比數追至1：2。

港足面對對手頻以兩側傳中轟炸處於下風，但25分鐘仍靠黃皓雋前場開出罰球，艾華乘程月磊拍出不遠後近門補中，再次鞏固優勢。港足主帥安達臣及後因一次界外球判決感不滿，向球證激烈投訴領黃。主隊則在40分鐘，策動快攻，港足守衛相繼未能解圍，門將謝家榮雖擋出梁學銘的近距離射門，但面對陳哲超補射欲救無從，使廣東隊此戰上半場以2：1領先。

兩軍換邊後初段陷入拉鋸，未見威脅攻門。然而廣東隊66分鐘有李寧左路發難後射門，謝家榮撲出構成門前混戰，儘管港足面對敵軍連番攻門，分別由林樂勤救駕及獲門柱保佑，但仍被敵軍的廖均健「執雞」，落後1：3之餘，總比數更被追3：3。港足77分鐘曾有入球良機，林樂勤以非慣用的右腳施射中楣彈出，後備入替的劉智樂快腳「省」中敵衛，趕上的林衍廷抽射太正被程月磊擋走。

賽事不設作客入球優惠，兩軍總比數賽和需加時續戰。港足撐過額外30分鐘的作客惡鬥，進入互射12碼階段，港足面對全場廣東球迷噓聲滿遍，在首輪及第3輪分別有陳凱柏和葉卓文宴客，廣東隊則4輪皆中，港足極刑戰以2：4飲恨，總比數負5：7失落冠軍。

省港盃報道：

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陳肇鈞潘沛軒建功　領港足首回合2：0輕取廣東

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