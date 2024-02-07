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亞洲盃｜韓國意外負約旦4強止步　孫興慜難掩失望多次道歉　暗示考慮告別國家隊 (16:44)

有孫興慜及李康仁等球星在陣的韓國隊，今晨在亞洲盃4強輸兩次反擊下，爆冷以0：2不敵世界排名87位的約旦隊，亦被對方歷史性首闖決賽。隨着「太極虎」遭滑鐵盧，亦代表今屆亞洲盃冠軍將落在西亞球隊手上。賽後孫興慜難掩失望多次道歉，又提及會考慮是否有能力可繼續代表國家隊上陣。

韓國今屆在分組賽E組與約旦同組，雙方踢成2：2平手，今仗兩隊再次相遇，太極虎有中堅金玟哉停賽，前場仍有孫興慜聯同黃喜燦及李康仁攻堅，卻受壓於這支今屆黑馬，全場近7成控球率下，7次攻門卻零中龍。反觀約旦多達17次攻門兼7次中龍完勝。半場互無紀錄下，約旦最終憑效力法甲蒙彼利埃的前鋒艾達馬傳射建功，包括53分鐘在反擊傳予拍檔艾拿馬特在趙賢祐出迎前笠射得手，加上66分鐘再策動反擊擺脫數人妙射破網，協助以2：0擊退韓國，首次晉身亞洲盃決賽，將鬥今晚另一場4強卡塔爾對伊朗隊之勝方，亦繼2007年一屆後再次沒有東亞球隊入決賽。

韓國近4屆兩次4強止步、1次亞軍，隨着沒有季軍戰已結束今屆亞洲盃之旅。賽後一眾韓國球員都向現場球迷鞠躬道歉，孫興慜賽後受訪時再次致歉：「我真的不知道該說甚麼，我非常抱歉，球員們已經盡力。約旦做好充分準備踢得很好，但是因為我們失誤，賽事以這樣方式結束，我感到非常失望，我們未能達到球迷期望，要再一次向球迷和韓國國民道歉。」

被問到緊接下月世界盃亞洲區外圍賽如何改善表現，這名熱刺球星竟稱：「我要考慮是否還有能力繼續代表國家隊，教練可能不再考慮我了，未來一切都是未知數。我認為教練在今屆賽事承受了很大壓力，但沒有表現出對球員不滿。」孫興慜賽後兩小時被發現已身在多哈的哈馬德國際機場，啓程返倫敦準備歸隊熱刺再戰英超。至於今屆射入3球的李康仁則稱，現在應反思如何可讓國家隊改進，「未來需要有很多改變，而且不止是一、兩方面，我會努力成為第一個做出改變的人」。

韓國力爭64年來再次亞洲盃封王夢碎，在分組賽僅1勝2和次名出線，16強及8強對沙特阿拉伯及澳洲隊均補時追和再驚險晉級。執教近一年的主帥奇連士文領軍備受韓媒炮轟，包括今仗賽後仍臉帶笑容。這名59歲德國隊名宿賽後解釋此舉為尊重對手，「當對手表現更好時，應該大方握手祝賀」。他又不認為亞洲盃出局會令他被解僱，僅稱會分析檢討今屆賽事，然後準備下月底世盃外兩鬥泰國隊。

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