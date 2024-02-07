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球王訪日｜美斯60分鐘上陣表演賽作客神戶勝利船　國際邁阿密亞洲行最後一站互射12碼落敗 (20:27)

美職球會國際邁阿密早前訪港因球王美斯在表演賽缺陣掀風波，大軍今（7日）於日本東京上演亞洲之旅最後一站賽事，與上屆日職冠軍神戶勝利船於國立競技場交手，在合共28,614入場觀戰下，結果美斯於60分鐘後備上陣復出，惟球隊最終與對手踢成0：0，並於互射12碼階段輸3：4。此外，在此仗賽前美斯於官方微博再度向在港未上陣表達遺憾，重申希望未來仍有機會再到港獻技，並向內地和香港球迷拜個早年。

球王美斯在國際邁阿密的季前熱身賽亞洲行首站的沙特阿拉伯，首仗面對當地豪門希拉爾以正選上陣並攻入一球，次仗與有基斯坦奴朗拿度（C朗）因傷缺陣的艾納斯踢第二場時，美斯則因大腿內側肌肉感不適而僅後備上陣數分鐘。不過，這名36歲球王在周日於香港站則全程坐在後備席未有落場，其好拍檔蘇亞雷斯亦僅曾在場邊熱身未上陣，結果4大巴塞隆拿前球星僅得佐迪艾巴及布斯基斯在62分鐘齊後備登場。

來到亞洲行最後一站的東京，在操練時重新參與隊內對抗賽的美斯，今與神戶勝利船的表演賽先列後備，蘇亞雷斯、佐迪艾巴及布斯基斯則悉數擔任正選。至於主隊則有日本現役或前國腳大迫勇也、山口螢及酒井高德擔正，武藤嘉紀則因傷避戰。而現已轉戰中東的前巴塞隆拿及神戶勝利船名將「小白」恩尼斯達，則在賽前亮相致意，並未如賽前消息指會客串為邁阿密上陣。

是役在可容納最多6.8萬人的國立競技場，最終共有28,614入場觀戰，而神戶勝利船全場形勢稍佔上風，早段有大迫勇也頭槌中柱彈出。及至19分鐘，他在一次搶球踏中布斯基斯左腳脛致後者受傷離場。至上半場末段，大迫藉隊友在前場壓迫截走皮球踢反擊，在禁區內單刀但射出界，雙方半場互交白卷。

換邊後，美斯換上「龜背」與一眾隊友在場邊熱身，並於60分鐘後備上陣，及後多次策動攻勢，包括在79分鐘近門施射被敵軍門將撲出後，隨即補射再被敵衛護空門。而他每次觸球均獲得現場球迷熱烈歡呼。至於掛帥的「阿蘇」則於72分鐘一度施展「倒掛金鉤」但不中龍，及至75分鐘被換出。

雙方踢畢法定時間言和0：0，要互射12碼分勝負，神戶有山口螢及初瀬亮射失，邁阿密則有羅拔泰萊、諾亞阿倫及基哥利射失，最終神戶贏4：3。

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