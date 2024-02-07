高球｜LIV巡迴賽今年首設香港站　下月初會師粉嶺高球場　拉姆米高遜等14名冠軍級名將領銜 (17:17)

LIV高爾夫球職業巡迴賽今年首設香港站，將於3月8至10日假香港哥爾夫球會粉嶺球場上演。LIV Golf行政總裁格諾曼（Greg Norman）今早（7日）越洋接受訪問時，直言期待把這項盛事帶到亞洲。

LIV巡迴賽把香港定為今年亞洲首站賽事，總賽事奬金高達2500萬美元（約 1.95億港元），賽事除了高手雲集，更有隊制賽和「派對洞」等設定，賽事結合音樂及嘉年華元素，誓為香港高球界帶來衝擊，格諾曼表示：「高爾夫球多年來被框在種種限制內，但我們要與時並進，LIV所做的只是給予球迷體驗新事物的機會，而這獲得很好的反饋」。

格諾曼在球員時代，曾於1979及83年贏得香港公開賽冠軍，現年68歲的他直言十分喜歡這座城市，亦盼把LIV巡迴賽帶來香港，他續指：「LIV巡迴賽不只是關於高爾夫球，也是關於球迷、娛樂等層面，我們期望創造一種嶄新文化，帶到全球各地」。

LIV香港站將有14位聯賽冠軍級球手參賽，包括西班牙籍球星拉姆，以及加西亞、高柏加、米高遜、莊遜、金馬倫史密夫、迪森布、列特、史丹臣等等。被問到LIV何時會把「老虎」活士納入陣中時，格諾曼笑着反問「這是誰」，他隨後補充「我們每周都有兩名外卡球手，LIV巡迴賽只會繼續成長，如果其他人有意加入，我們也很歡迎」，他又稱賽會樂於給予機會年輕球員，而港將亦有機會於LIV主場亮相。

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