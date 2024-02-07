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省港盃｜粵球迷不忍見證廣州足球由盛轉衰　元老賽兩回合計和氣收場 (19:48)

以細緻技術彌補身形劣勢，廣東「南派足球」在中國足運發展一直存在獨特地位。然而近年中國足球市場萎縮，不少紮根省內的球隊衰落、甚至散班的命運。有當地球迷今晚（7日）入場觀看省港盃次回合前向本報同稱，不忍看見廣州足球由盛轉衰。

明報記者 林欣澤 廣州直擊

中國球壇在2010年代步入「金元時期」，受惠龐大資金投入，廣東足球亦重拾輝煌，如廣州恒大（現稱廣州隊）10年內八奪中超冠軍，更在2013及2015年稱霸亞冠盃；另一同市球隊廣州富力（後改稱廣州城）自2012年起穩紮中超，兩軍合演的「羊城打吡」一度成中超話題大戰之一。

然而，隨着內地房地產市場不景及新冠疫情爆發，中國足球陷入困境。縱2022年曾有廣州隊、廣州城、深圳隊和梅州客家4隊廣東球隊齊立中超，但僅維持一季，廣州城及深圳隊過去一年先後散班；昔日班霸廣州隊去年降至中甲，今年被指欠債至少3000萬人民幣，曾要直播「帶貨」籌錢自救，上周總算留住會籍續戰新球季。而今屆省港盃的廣東隊班底梅州客家，昨公布新季搬遷易名深圳新鵬城（前稱四川九牛），成為廣東今年唯二中超代表。

支持廣州隊逾10年的球迷馮先生，坦言遺憾愛隊由盛轉衰，認為中超欠缺廣州球隊蹤影下失色不少，「特別是廣州隊，即使未解散，都可能回不去以前巔峰」。不過他強調支持自家球隊義無反顧，「現在球隊以全恒大足校班底，需要時間打磨，甚至要護級。但作為廣州人，對這球隊有情感」。

從2013年起支持廣州隊的梅先生，同稱不願看見廣州足球弄得如斯田地，「廣州足球一直發展得很好，現在心情落差很大，但還是要支持屬於我們的球隊。希望他們重新振作，不說重返亞洲之巔，再次『沖超』返回國內頂端」。他認為即使廣州球會絕迹，梅州客家仍能成為中超的廣東代表，「梅州是南粵足球的起源，李惠堂等名將都是來自該處，該隊算是廣東最後一支堅守在中超的球隊，還是值得支持」。

此外，省港盃元老賽今午上演次回合，港足元老隊雖有李健和及李福榮建功，仍以2：3不敵廣東元老隊，兩回合計打和5：5，並列冠軍和氣收場。

省港盃報道：

港足作客備戰鬥廣東  安達臣冀球證確保公平競技  陳肇鈞頻征戰未言倦

陳肇鈞潘沛軒建功　領港足首回合2：0輕取廣東

安達臣對氣氛熾熱感驚喜　稱可考慮港足賽事移師旺角　曾以行料短期內未能演曼市聯「地標」

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