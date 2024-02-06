賀歲盃｜香港明星隊最後備戰　教練郭嘉諾稱名宿狀態仍佳　相信可滿足球迷期待 (21:21)

香港明星隊至少有17名球員，陣容星味十足，包括有兩代7號射手歐偉倫及陳肇麒，前香港足球先生山度士、李健和、范俊業及高尼路，還有港足前隊長李偉文及陳偉豪等，將面對有托迪、迪比亞路、李華度、韋拿、佩奧爾、華朗及史奈達等17位名宿在陣的世界明星隊。

香港明星隊今晚在將軍澳足球訓練中心冒雨操練約一小時，只有8名球員參與，包括山度士、陳志康、李偉文、高尼路、唐建文、李康廉、安基斯及蘇偉泉。出任教練的郭嘉諾透露球隊只有兩課備戰，上周四安排友賽香港城市大學校隊後，今次已是最後一課，笑言快將過年及各人工作關係難夾時間練波，惟稱：「大家都踢波多年，狀態仍很好，仍然活躍香港球圈。而且今場贏輸不是重要，除了睇對手球星，一班本地名宿都有歷史價值」。他舉例，如兩代港足兼南華7號前鋒歐偉倫與陳肇麒同場攻堅，還有李健和與歐偉倫重現「7+11」組合，相信不少球迷都會期待，又稱排陣與陳志康共同決定，笑言不會強迫一眾前輩踢逼搶，「我很榮幸能夠成為這支球隊教練」，又稱球迷屆時在場內嗌名，他會「回應」作相關調動，但明言「一定唔會放水」，並補充會適量調整3名現役隊員葉鴻輝、梁振邦及歐陽耀冲的上陣時間，以免他們征戰連場。

今晚有參與操練的山度士稱，一直都有練波保持狀態，亦了解一眾名宿踢法，尤其不少都是南華會班底，相信會「好好踢、好好夾」，又稱經過上月底參與世界足球傳奇盃作熱身後，今次會盡力踢場好波，並期待與托迪在中場較量；傑志名將唐建文則期望透過今場賽事，讓已開始踢波的兒子，親眼觀察及學習爸爸以至一眾本地名宿如何比賽。賀歲盃票價由180至980元不等，於網上指定售票平台發售。

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