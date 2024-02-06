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籃球｜東方3：1逆轉滿貫甲一封王　2018年後再登頂　麥洛連膺MVP (22:28)

香港甲一男子籃球聯賽今晚（6日）假修頓室內場續演總決賽第4戰，香港東方在全場爆滿下，以80：70勇挫滿貫，以場數3：1逆轉封王，自2018年後再於這項賽事登頂。

東方星將基拔在總決賽復出後，令「藍軍」火力更強，他們雖在首戰以1分僅負滿貫，但隨後兩場卻有驚無險拿下勝利，場數領先2：1「叫糊」。滿貫主力蔡再懃在上仗疑傷及右腳，在這場生死戰缺陣，頂替其正選之位的李琪甫開賽即射入三分兼兩罰皆中，領軍打出7：0攻勢，但基拔連入4球後助東方反超14：10。滿貫有李琪和蓋帝斯合轟5球三分，東方則有徐遠征外投內切單節得10分，首節領先30：29。「綠軍」次節有歐陽維江和蓋帝斯在三分線外發炮，東方則有蘇利文、基拔和梁嘉顯各入一球，助球隊領先45：42完半場 。

下半場戰况依然緊湊，滿貫「雙塔」蓋帝斯和惠龍兒在決勝節強攻內線，加上吳松峻入球後將分差縮至3分，但東方中鋒麥洛連挺身而出，快攻得手博得and 1穩住優勢，全場交出「雙雙」19分及13個籃板，其隊友基拔轟入6球三分得20分，再加徐遠征得18分，助東方以80：70勝出，場數3：1逆轉封王。

麥洛連賽後稱2019年已來港參港，今為東方奪冠感到興奮，但對獲選為最有價值球員（MVP）感驚喜，「我的開局表現平平，幸好下半場重拾狀態」；他提到今季球隊受傷兵問題困擾，幸全隊齊心捱過來。至於首奪甲一冠軍的梁嘉顯賽後難忍男兒淚，他提到兒時恩師、前港籃主帥安慶健去年離世對自己影響極大，「我今日在觀眾席為他留了一個位置，沒他我行不到這步，我今季很多時候都為他而戰，希望他看到我的成長，我終於贏到冠軍」。

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