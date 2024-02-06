籃球｜香港金牛新季劍指NBL4強　梁兆華信準備充足利更創佳績　楊睿騏認摸索新體系需時 (17:59)

金牛去年首戰NBL即殺入季後賽並以第7完季，球隊在休季期積極擴軍，聘請解立彬執掌帥印，簽入前CBA球員朱松瑋，並保留梁兆華及楊睿騏等核心港將。新季NBL暫定於6月開打，解立彬直言來季目標劍指4強，梁兆華不諱言去年成軍倉促，來季有更完善的準備，有信心爭取佳績。

金牛日前完成27日集訓，楊睿騏表示在塞爾維亞跟紅星隊的教練訓練技術，期望可應用在實戰中，他又稱集訓有助球隊磨合，「我們練習近2個月，默契亦有好轉。新教練注重防守，對我來說是新的體系，要用一點時間摸索」。

FIBA亞洲盃外圍賽將於本月底開打，港籃與菲律賓、新西蘭及中華台北隊被編入B組。港籃前年經歷「退賽風波」後，好不容易重奪參賽資格，在去年2月的亞盃外預賽擊敗馬來西亞隊出線，梁兆華及楊睿騏直言願意為港披甲，前者表示：「有得打一定打，這是我們贏回來的（資格）。」

籃總主席陳瑞添表示，甲一球隊滿貫最初未有放人，故惠龍兒及蔡再懃等主力只列後補名單；港籃主帥趙永良回應本報查詢時，則指最終12人名單仍有待遴選小組落實。

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