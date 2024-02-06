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省港盃｜港足作客備戰鬥廣東 安達臣冀球證確保公平競技 陳肇鈞頻征戰未言倦 (20:18)

第42屆省港盃明晚（7日）7時30分將移師廣州越秀山體育場上演次回合，手持兩球優勢的香港足球代表隊，將作客再鬥廣東隊。主教練安達臣今出席賽前記招提到，預計作客一役跟首回合截然不同，但仍希望麾下如常踢出具活力的逼搶足球，並希望內地球證能確保公平競技。

港足上周三首回合憑兩名亞洲盃港腳陳肇鈞和潘沛軒，在上、下半場各入一球，主場以2：0輕取廣東隊先聲奪人。不過，港足對上7屆作客廣東悉數敗退，對上一次作客贏波而回更要追溯到16年前的第30屆，當時派出香港聯賽選手隊（港聯）小勝1：0。

港足戰畢首回合後，上周六更新次回合決選名單，大軍較上仗增多一人至23人；當中3名東方球員黃梓浩、余在言和孫銘謙，以及港會翼鋒簡嘉亨均被剔走；補選的分別是上仗因與菁英盃撞期未入選的冠忠南區3將陳凱柏、趙聡悟、艾華，以及傑志中場鄭展龍和標準流浪前鋒劉智樂。

港足今晚提前到越秀山體育場操練適應，主教練安達臣在賽前記者會表示，了解次回合作客會是截然不同的比賽，希望麾下繼上仗展現活力，「我們首回合踢出高壓逼搶、具威脅的足球，希望今仗能維持。不過，在內地的比賽會是不同。不知道執法球證會否帶來公平競技，但我們是如此希望」。

首回合替港足先開紀錄的陳肇鈞，近一個多月兼顧亞洲盃、省港盃及球會賽事，周日亦代表「香港隊」出戰對國際邁阿密的表演賽。他被問到會否有感疲態，稱從亞洲盃的頻密賽程中，已適應接連征戰高強度的賽事，「單看賽程是倦人的，但我們亞洲盃4、5日一場波，而且是高強度，體能狀態佳較快恢復」。

廣東隊方面，據內地傳媒指出，曾為中國隊（國足）上陣一次的26歲前鋒謝維軍，雖名列球隊30人大軍，但現仍跟隨天津津門虎在泰國季前集訓，肯定繼首回合後再缺陣。廣東隊料此戰料續由另一名曾代表國足的38歲老將肖智負起進攻重任。

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