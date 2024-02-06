港超｜東方獲4新股東贊助　與順德足協合辦新球會下季戰中冠 (15:51)

東方引入美建集團、鄺文記、潪㵆發展及XDAG基金會成新股東，同時與順德足協合辦新球會。東方體育會副主席游永強形容此舉為強強聯合，順德會提供場地配套等硬件，東方則提供青訓系統，期望推動粵港澳大灣區青少年足運發展。

順德東方來季將首戰中冠（中國第四級聯賽），游永強盼更多本地球員挑戰更高水平賽事，「茹子楠及陳俊樂等在中國發展後有明顯進步，我們希望在中冠打好根基，長遠以中超為目標」。他又稱會方不考慮「燒錢」聘請強援，否則有違培育新一代的初衷，「我們要讓挑戰中超由幻想變夢想，再變理想。中超的資源投入是大挑戰，我們要盡量培訓足夠的本地球員，而非靠燒錢去追求短期成績」。

游永強續指，順德東方不會硬性規定兩地球員名額，期望球員可以港超與中冠雙線作賽，「我們當然希望球員可以兩邊走，但要視乎會籍等限制，至於甚麼球員出戰中冠就交由教練團決定」。他強調東方「根在香港、心懷祖國、放眼世界、力爭上游」，不會離開香港市場。

另外，東方體育會在去年初曾公布有意在馬鞍山白石興建訓練基地，惟因交通配套問題尚待處理，仍須等待文體旅局和發展局作最後審批，目前未有動工時間表。

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