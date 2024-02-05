美斯無出場｜美斯隨國際邁阿密抵東京備戰神戶勝利船　神情輕鬆面帶笑容 (23:58)

國際邁阿密昨日在香港大球場與由港超球員組成的「香港隊」踢表演賽，最終客隊以4：1取勝。不過，陣中兩大球星美斯及蘇亞雷斯全程未有落場，引起全港各界及入場球迷眾怒。

大軍雖一度傳出改變行程提早返美，但最終國際邁阿密一眾職球員如常繼續亞洲行最後一站，在今晚抵達落大雪的東京，準備明日在當地的公開操練，以及後日與神戶勝利船踢表演賽。曾多次訪日的美斯落機時面容輕鬆，並面帶笑容與當地記者揮手，與日前在港顯倦容的情况有異。

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