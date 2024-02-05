明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

2026世界盃｜墨西哥阿茲特克體育場揭幕　美國新澤西州上演決戰 (22:10)

國際足協（FIFA）今晨（5日）宣布，由美國、墨西哥和加拿大合辦的2026年世界盃的揭幕戰，將在當地時間6月11日於墨國首都墨西哥城的阿茲特克體育場（Estadio Azteca）上演，並在7月19日於美國新澤西州東盧瑟福市的大都會人壽體育場（MetLife Stadium）舉行決賽，季軍戰會在邁阿密上演。然而，FIFA暫未落實所有開賽時間。

2026年世界盃將有破紀錄的48支國家隊參賽，總比賽場數增至104場，遠多於上屆卡塔爾世盃32隊體制時的64場比賽。2026世盃比賽分布方面，墨西哥和加拿大各舉行13場，包括各主辦10場分組賽，餘下78場則在美國11個城市舉行。

加拿大今次是首次主辦世盃，墨西哥則繼1970和86年後，第3次舉辦世盃，而揭幕戰地點阿茲特克體育場可容納逾8.75萬人，決賽球場大都會人壽體育場則可容納8.25萬人，而後者對阿根廷隊球星美斯來說是噩夢一場，皆因在2016年的百周年美洲國家盃決賽中，「藍白兵團」以互射12碼不敵智利隊屈居亞軍。

此外，埃及足總宣布解僱國家隊的53歲葡萄牙籍教練魯爾域多利亞。上屆非洲國家盃亞軍的埃及隊，今屆在16強以互射12碼受挫剛果民主共和國隊出局。

其他報道：西甲｜雲尼斯奧斯熱身傷頸避戰　皇馬遭馬體會逼和　格連活特罕有右腳入12碼基達菲搶1分

其他報道：英超｜雲迪積克偕艾利臣罕有犯錯　利物浦不敵阿仙奴　摩連奴傳第3次「上車」

相關字詞﹕體育 2026世界盃 阿根廷隊 美斯 美國 墨西哥 加拿大 阿茲特克體育場 大都會人壽體育場 決賽 揭幕戰 埃及隊 非洲國家盃 編輯推介

上 / 下一篇新聞