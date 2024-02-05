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西甲｜雲尼斯奧斯熱身傷頸避戰　皇馬遭馬體會逼和　格連活特罕有右腳入12碼基達菲搶1分 (19:54)

西甲一哥皇家馬德里今晨（6日）晚節不保，在首都打吡戰主場被馬德里體育會逼和1：1，聯賽六連勝斷纜外，亦未能為下周日迎戰落後兩分的次席客軍基羅納壯行色。另外，皇馬翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞此役賽前熱身時因觸傷頸部缺陣，暫未知傷勢。

今季各項賽事為皇家馬德里獨取11球的雲尼斯奧斯祖利亞，據報此仗原本掛帥，卻在熱身時頸部不適，改由巴謙戴亞斯攻堅，而後者亦不負所托在20分鐘先拔頭籌。馬德里體育會下半場開賽首22分鐘內有5個調動，皇馬接着也先後換入前鋒祖斯奴和中場莫迪歷，並在88分鐘再調入中場丹尼施巴路斯，卻於補時兩分鐘，遭接應鋒將迪比頭槌助攻的中場馬高斯洛蘭迪頂入扳平1：1完場。

皇馬賽後23戰得58分，分別領先基羅納及季席巴塞隆拿兩分和8分，馬體會則續落後10分排第4，其下場比賽是周四凌晨西班牙盃4強首回合主場迎戰畢爾包，而另一場準決賽則在周三凌晨上演，由馬略卡對皇家蘇斯達。皇馬主教練安察洛堤說：「己隊末段失守實在欠運，但仍領導群雄，下場聯賽會是擴大領前優勢的比賽。」

同日基達菲藉曼聯借將前鋒格連活特在8分鐘以其非慣用的右腳射入12碼，助球隊以1：1打和有艾斯高於35分鐘亦射入極刑的貝迪斯。格連活特今季西甲已入5球和交出4次助攻。

此外，曾效力巴塞隆拿的巴西前國腳右閘丹尼爾，今就前年在該市一夜總會浴室內性侵一名女子開始受審。40歲的他最初否認與懷疑受害人發生性行為，但其後稱為保護個人婚姻，指對方是在自願情况下性交。

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