英超｜雲迪積克偕艾利臣罕有犯錯　利物浦不敵阿仙奴　摩連奴傳第3次「上車」 (19:06)

賓福特vs.曼城 now611／621台 周二凌晨04：00直播

利物浦賽前各賽事連續11仗不敗，卻在14分鐘被淋下一盆冷水，阿仙奴翼鋒布卡約沙卡補射得手打開紀錄。「紅軍」上半場補時階段藉翼鋒路易斯迪亞斯禁區內傳中，「省」中敵衛加比爾馬加希斯手部擺烏龍扳平。下半場接戰至67分鐘，阿仙奴後場大腳傳中，紅軍的中堅華基爾雲迪積克遲遲未能解圍下，終與出迎的門將艾利臣比加誤會，被敵鋒加比爾馬天尼利「冷手執個熱煎堆」射入空門。

88分鐘，紅軍後衛伊巴希馬干拿迪因阻人前進「兩黃變一紅」，更在補時被「兵工廠」中場李安度杜沙特在左路長驅直入，窄角度射穿艾利臣比加的「大細龍門」，令紅軍以1：3敗走，並繼去年9月尾負熱刺後，今季第2次在英超輸波，亦是自領隊高普早前宣布季後離隊後3戰首敗，他賽後拒絕怪責兩「罪人」，並說：「今天所有事情都與己隊作對。此役展示了我的球員都是凡人而已。」雲迪積克則為馬天尼利的入球負責，「明顯地，我的職業賽生涯甚少發生這類事情。我不會找藉口，應可有較佳決定，就是嘗試由自己先行解圍」。

今次是兵工廠連同上月在英格蘭足總盃敗陣在內，近4次對紅軍首捷，主帥阿迪達說：「球隊已從上季被曼城從後趕過失落英超冠軍中汲取教訓。我們必須全季保持穩定，逐場逐場的踢。我不太喜歡控制這個詞語，我喜歡統治力，那是不讓敵軍有喘息機會，這與控制是不同的。」

另外，車路士昨晚以2：4負狼隊，輸掉今季第5場英超主場比賽，使普捷天奴的帥位陷入高危，成為水晶宮的鶴臣後，下個被炒英超領隊次熱門。「藍戰士」球迷昨仗比賽期間高呼曾兩度領軍的前帥摩連奴名字，據報這名早前離開羅馬的61歲葡萄牙籍名帥已成為接手次熱門，僅次於執教西甲次席球隊基羅納的米基爾山齊士。

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