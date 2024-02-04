球王訪港｜港隊球員對未與美斯較量遺憾失望　李毅凱顏卓彬成功與眾星集郵 (21:39)

後衛李毅凱雖事前準備了3件阿根廷隊球衣未能讓球王簽名，但成功在頒獎典禮時，齊集與美斯、碧咸、蘇亞雷斯、布斯基斯等球星合照大豐收，惟並對未能同場較量感可惜，「想同他踢，但可惜他無落場，無辦法，等下次。不止球迷，其實我們球員都失望美斯和蘇亞雷斯無落場，唔知點解他們最後無得踢」。中場顏卓彬亦成功與碧咸、蘇亞雷斯以至影星梁朝偉合照，他稱雖場上能跟布斯基斯等球星交手，仍是有遺憾未能與美斯交手，亦理解球迷鼓噪，「有諗過他上陣時間唔多，但無諗過0分鐘，都無辦法。感覺他今次好累，不停飛來飛去踢友誼賽，不上陣都有原因，可能都要休息好點準備美職開季」。他又稱，今場坐無虛席證明香港仍有不少球迷，希望在港超表現更好去吸引球迷。

另一中場陳肇鈞也稱，美斯未落場令球迷失望，「我聽到很多球迷撲飛買黃牛，都是為了見球王在球場一兩面，自己當然都想和美斯踢，但這不是我們可控制」。他說，賽前期望今場能跟國際邁阿密踢成均勢，但承認跟這支香港隊隊友少訓練隊默契，令最終比數有一定差距。對於未能跟美斯同場較量，香港隊門將葉鴻輝稱「當然有少少可惜，當然很難得有機會可以跟世界級球星較量」，但稱國際邁阿密其餘上陣球員能力都很強，縱觀也享受今場比賽，希望將來有更多同類高水平賽事。

港隊主教練安達臣在賽後記者會表示，賽前只有一天操練，相反對手已踢了數場季前友賽，明顯缺乏準備時間，但在上半場能取得入球跟對方踢成平手，表現不錯，惟下半場在對手有多個調動後被打亂了隊型，結果失了數球，惟享受在大球場有眾多球迷面前比賽。

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