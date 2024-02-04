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球王訪港｜美斯蘇亞雷斯未落場　馬天奴：因應醫療團隊建議下決定　望香港球迷原諒 (20:37)

重金禮聘來港的美職球會國際邁阿密，今午（4日）在表演賽 4：1大勝由港超球員組成香港隊，香港大球場有38,323人入場座無虛席，但阿根廷球王美斯聯同另一球星射手蘇亞雷斯最終都未有落場，賽後現場觀眾噓聲不斷，班主碧咸於頒獎儀式發言時亦被「柴台」。主教練馬天奴在賽後記者會解釋，醫療團隊認為讓兩大球星上陣風險太大，希望香港球迷能夠原諒。港府隨後發新聞稿，對有關安排感到極度失望，認為主辦單位欠球迷一個解釋，將跟進協議條款可能扣減贊助款項。

雖然現場大會提供的名單中，美斯仍在後備之列，但國際邁阿密在社交網的陣容圖片，這名阿根廷球王不在後備之列，賽後美斯更避過包括行政長官李家超、文體旅局長楊潤雄及足總主席霍啟山等一眾主禮嘉賓，在他們身後直接走到頒獎典禮位置，而離場時引起至少3名球迷衝入場，最後被保鑣或保安阻擋。碧咸於頒獎儀式在球場上發言時更被全場噓聲蓋過，提及希望將來能再次來港，碧咸之後繞場一周向球迷拍掌致謝，期間曾向一名衝入球場的球迷擁抱兼簽名自拍。賽後除了噓聲不斷，不少球迷均反姆指手勢，有球迷更怒踢美斯的紙板令其「甩頭」。

馬天奴在賽後記者會先感謝港人連日來熱情支持，並理解球迷失望美斯及蘇亞雷斯未能落場，「這是我們和整個醫療團隊共同決定（美斯和蘇亞雷斯不會落場），我們已經檢查了他們的身體狀况，團隊認為如果讓這兩名球員落場比賽，會有很大風險，我理解球迷們非常失望，希望得到球迷原諒。我們曾經考慮是否給他們上陣一段短時間，但風險真的太大」。他補充，美斯肌肉有炎症，醫療團隊過去數天一直評估其狀況，亦有出席昨晚公開操練，但由於情況未有好轉，加上美職月底就開季，在今早評估後決定讓他今仗休息；至於蘇亞雷斯則在上仗在沙特阿拉伯友賽艾納斯時，撞傷膝蓋導致發炎，導致今仗未能上陣。

政府發言人發新聞稿回應，提及這次活動獲「M」品牌認可，有1500萬元配對撥款和100萬元場地補助金資助，政府和一眾球迷同樣對美斯未能上陣表演賽感到極度失望，指主辦單位欠球迷一個解釋，又稱大型體育活動事務委員會將向主辦單位跟進協議條款，包括可能因應美斯未能出場而扣減贊助款項。

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