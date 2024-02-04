球王訪港｜美斯缺席表演賽球迷鼓噪叫「回水」　國際邁阿密4：1勝香港隊 (18:05)

國際邁阿密昨於香港大球場率先完成公開操練，吸引39,916名球迷入場一睹球王風采。今午該隊與香港隊的表演賽前，於下午2時30分舉行舞獅點晴儀式，並安排人氣組合MIRROR兩大成員姜濤和盧瀚霆（Anson Lo）、鄧紫棋（G.E.M.）及湯令山（Gareth. T）參與演出助興。

國際邁阿密班主之一、「萬人迷」碧咸及後現身香港大球場場中，除了跟獲邀的「香港女飛魚」何詩蓓交流合照，與鄧紫棋寒暄及簽名自拍，又即席跟獲邀為貴賓的影星梁朝偉及劉嘉玲於場邊交流。碧咸最後再跟行政長官李家超、財政司長陳茂波、文體旅局長楊潤雄及香港足總主席霍啟山等出席開賽儀式。

國際邁阿密正選陣容方面，有傷在身的阿根廷球王美斯，聯同其餘3大巴塞隆拿前球星蘇亞雷斯、布斯基斯及佐迪艾巴在大會名單中均先列後備，在上半場全坐在後備席廂觀賽，惟邁阿密官方社交網顯示的名單卻未有美斯。由港足主教練安達臣領軍的香港隊，正選有5名亞洲盃港腳，包括門將葉鴻輝把守最後一關，還有陳肇鈞、艾華頓、李毅凱及周緣德，其餘正選包括土庫曼國腳明加索夫、愛沙尼亞國腳安尼亞，傑志中場米基爾、東方守將馬高斯及理文中堅荷西安祖，還有港會17歲小港腳周子謙。

這場表演賽吸引不少名人及香港運動員到場，其中上月完成亞洲盃決賽周後退出港隊的前港腳鞠盈智亦是座上客，帶同其妹一同入場。阿智10年前在港足友賽阿根廷隊時正選上陣，他仍記得當年自己被換出後，美斯才後備入替更射入兩球，笑言今次再度跟美斯「擦身而過」。他認為今仗在安達臣帶領及有眾多外援助陣，加上表演賽性質，有機會兩隊都取得入球。

上半場雖然無4大巴塞球星亮相，但不少球迷仍看得甚為投入，期間球迷們多次高呼「Messi！Messi！」，希望這名阿根廷球王落場。除了全場逾3.8萬人外，甚至有數人更被發現爬上大球場旁邊的山上觀賽。

兩軍甫開賽便互有攻守，戰至8分鐘，港隊中場米基爾罰球直射中楣。1分鐘後，客軍有中場小將辛特蘭遠射，亦是邁阿密首次中龍攻門，但輕鬆被葉鴻輝接實。及後邁阿密再次策動反擊，中場基哥利射門中柱後，辛特蘭補射高出。27分鐘，港隊後衛周緣德在後場橫傳失誤被敵軍鋒將李安納度甘賓拿截球後遠射，不過葉鴻輝及時撲出化險為夷。4分鐘後，邁阿密作出首個換人調動，由後衛賴恩蘇拿入替受傷的高托夫。

戰至40分鐘雙方終打破僵局，邁阿密的芬蘭國腳前鋒羅拔泰萊一記精彩遠射直飛右邊「網仔」，葉鴻輝欲救無從。不過僅3分鐘後，港隊由效力港超球會理文的愛沙尼亞國腳安尼亞在禁區內力壓多名對手左腳射入扳平，半場雙方踢成1：1。

下半場接戰，港隊在47分鐘有後備上陣的後衛丹尼爾近門頭槌柱邊出界，未能反超前之餘，卻於兩分鐘後被對手藉角球攻勢，由羅拔泰萊在左路二傳予辛特蘭輕鬆射入再度領先。56分鐘，客軍中場李安納度甘賓拿在禁區頂的射門「省」中人後改變方向，再度射破半場入替的港隊門將謝家榮十指關，拉開至3：1。

62分鐘，邁阿密換入兩大曾效力巴塞隆拿的前西班牙隊國腳球星佐迪艾巴及布斯基斯。最終邁阿密於85分鐘由蘇拿「埋齋」，以4：1勝香港隊。

今仗尾段美斯遲遲未熱身，球迷開始不斷高呼「We want Messi」，後來更傳來一陣噓聲，高呼「退票」；另一球星蘇亞雷斯僅在場邊熱身。當大會公布現場有逾3.8萬人入場時，球迷更鼓噪狂噓，齊聲叫「回水」。最終這名球王與「阿蘇」均並未落場。

邁阿密大軍預計將於明午離港，轉赴東京繼續亞洲之旅最後一站，在周三（7日）與應屆日職冠軍神戶勝利船在東京國立競技場踢表演賽。

相關報道：球王訪港｜美斯公開操練輕舒腳頭 球迷衝入球場獲簽名後跪拜偶像 碧咸落場指導球童顯親民

相關報道：球王訪港｜港隊備戰對國際邁阿密 「壽星」安達臣盼以逼搶爭勝 明加索夫謂夢想成真

相關報道：球王訪港｜國際邁阿密到大球場公開操練 球迷提早數小時抵埗 全副裝備入場撐